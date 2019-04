Godoy Cruz (M) no pudo vulnerar al “Tigre” Muñoz

Godoy Cruz sumó su tercer empate consecutivo en la Copa Libertadores, luego de empatar sin goles ante Universidad de Concepción, en Chile, por la tercera fecha del Grupo “C” del certamen continental de clubes.

“El Tomba” no pudo aprovechar la temprana expulsión de Guillermo Pacheco a los 30 minutos del primer tiempo y no consiguió vencer al arquero juninense Cristian Fernando Muñoz, figura de los trasandinos.

Si bien el conjunto mendocino tuvo varias situaciones de gol, se encontró con la figura del “Tigre” Muñoz quien tuvo un par de intervenciones determinantes y en la única que fue superado, tras dar rebote y ser eludido por Santiago García, el disparo del “Morro” de Godoy Cruz fue rechazado en la línea de sentencia por el zaguero Gustavo Mencia.

La desesperación del equipo dueño de casa ante las arremetidas de los delanteros visitantes provocó que Pacheco viera la tarjeta roja a los 32 minutos, tras bajar a Juan Martín Lucero.

En los últimos minutos del primer tiempo Godoy Cruz llegó con insistencia hasta la portería defendida por Muñoz, principalmente con remates de Juan Martín Lucero y García.

Lo mejor de la Universidad de Concepción se dio a los 39 minutos en los botines de Nicolás Orellana, que dejó un par de rivales en el camino e intentó definir con un “globito” ante la salida del arquero Roberto Ramírez, pero le faltó precisión.

En el segundo tiempo Godoy Cruz manejó la pelota, pero le costó encontrar los caminos, mientras el equipo chileno se defendió denodadamente y también logró dibujar algunos contraataques en los pies de Hugo Droguett, pero la falta de un hombre comenzó a pasarle la cuenta.

De hecho, Lucero, uno de los delanteros del equipo argentino, se lució en los últimos minutos y gracias al meta del Universidad de Concepción, el dueño de casa no sucumbió en este partido.

Pese a ello, a los 82 minutos los universitarios perdieron un gol cantado cuando Josepmir Ballón cerró un contragolpe y definió de linda vaselina que el portero Ramírez apenas desvió.

El próximo partido de Godoy Cruz será el martes venidero ante Olimpia, en Asunción, completando así su campaña de visitante, ya que luego le quedarán dos partidos de local en el estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza, debiendo aprovechar en esos cotejos la chance de sumar valiosos puntos para acceder a la segunda fase de la Libertadores.