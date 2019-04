En la barrio La Loma se realizará un torneo para ayudar a un niño

Este sábado se realizará un torneo de fútbol en el Barrio La Loma de nuestra ciudad. La competencia tendrá un fin solidario ya que la idea es recaudar fondos para ayudar a David, pequeño y querido vecino del lugar que será operado en sus oídos.

En diálogo con TeleJunín, Rosana Suarez, mamá del pequeño contó la historia que está muy cerca de encontrar un final feliz. Al respecto, relató: "A los tres años de vida me dijeron que David que era un nene sordo. Me explicaron que durante mi embarazo no se pudieron desarrollar sus oídos. Él nació así, sin oídos, con un solo tímpano".

Agregó: "Los médicos también nos explicaron que necesitaba una operación, un implante coclear, que le permitirá tener una mejor calidad de vida. A partir de esa sugerencia de los médicos, hablamos con la obra social (IOMA) por el tema del implante. Los años fueron pasando y el aparato no aparecía".

Tras la pelea con la obra social, Rosana dijo: "Mi hijo quiere tener una vida normal. El otorrino Pablo Mallaviabarrena nos ayudó mucho, nos presentó a la abogada Anita Moya y ella fue quien nos dio una mano con el tema de los papeles. Finalmente pudimos conseguir el implante".

Por último, sobre el campeonato de este sábado, la mamá del pequeño remarcó: "Hay gastos que IOMA no cubre, entonces unos amigos de David están organizando un partido de fútbol a beneficio. Hay una consulta que tenemos que hacer en Buenos Aires, sobre un aparato que le tienen que colocar y esa consulta nos sale nueve mil pesos. También tenemos que hacer los trámites para que viaje en auto porque en colectivo no puede hacerlo".

"Entonces mi sobrino, Agustín Espíndola, está organizando un campeonato de fútbol para recaudar fondos. Los partidos se van a jugar en La Loma. Directamente pueden venir al campito y anotarse o comunicarse al 154501928", agregó.

Finalmente, Rosana completó: "El 23 de este mes a David le van a conectar todos los equipos. Va a poder escuchar. Estamos todos muy ansiosos por que llegue ese momento. Va a poder escuchar mi vos, la de sus amigos. Así que ojalá que todo termine de la mejor forma".