Central Córdoba le ganó a Nueva Chicago y avanzó a las 16avos de final

Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó ayer a Nueva Chicago por 1 a 0 y avanzó a las 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol, en un partido entre equipos de la Primera B Nacional que se jugó en el estadio de Colón de Santa Fe. El encuentro, correspondiente a los 32avos de final del torneo federal, se definió con el gol anotado por Facundo Melivilo, cuando se jugaban apenas 28 segundos de la parte final.

El partido fue de bajo nivel, debido a que Central Córdoba jugó con varios suplentes, y Nueva Chicago puso varios juveniles y algunos jugadores que habitualmente no son titulares, ya que ambos conjuntos priorizaron su participación en la B Nacional, que está en su etapa decisiva.

Con este panorama, Central Córdoba se adaptó mejor a las circunstancias y fue el superior durante casi todo el partido, apoyado en el buen desempeño del goleador Melivilo.

Precisamente, Melivilo aprovechó una larga cesión y un mal cruce de Enzo Lettieri para definir ante la salida de Alan Minaglia, cuando recién comenzaba el segundo tiempo.

Chicago intentó reaccionar, pero no tuvo ideas ni profundidad, y los santiagueños estuvieron más cerca de ampliar el marcador en más de una ocasión.

En los 16avos de final, Central Córdoba se medirá con All Boys que la semana anterior eliminó a Sarmiento de Junín, al vencerlo por 2 a 0 en el estadio de Arsenal de Sarandí.