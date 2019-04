"Sarmiento está para volver a primera"

La cuenta regresiva se acelera al ritmo de los corazones. En el Campeonato de la B Nacional quedarán solo tres fechas y Sarmiento sigue en lo más alto de las posiciones. El equipo de nuestra ciudad atraviesa por un gran momento y la realidad indica que es un serio candidato a pelear por el ascenso.

Ayer fue otra jornada de trabajo para el plantel que encabeza Iván Delfino. Los jugadores se entrenaron liviano y hoy comenzarán los ensayos de fútbol para ir definiendo el once titular que este sábado recibirá a Ferro, en el nuevo horario de las 20.05 y en partido correspondientes a la fecha 23.

Al finalizar la práctica de ayer, el volante Leonardo Villalba expresó a Democracia su optimismo de cara a lo que se viene. Aseguró que el equipo está preparado para pelear por el ascenso y consideró que se merecen esa alegría por el esfuerzo de todos.

- Una semana corta para preparar un partido muy importante.

- Sí, la verdad que sí. Ya al otro día del partido en Adrogué hicimos un regenerativo y empezamos a hablar del rival. Hablamos de las virtudes y de los defectos, como para ir mentalizándonos en el partido. Ya nos empezamos a meter.

- ¿Te imaginabas un triunfo tan contundente frente a Brown?

- La verdad que no, pero gracias a dios se dio. Sabíamos que era una cancha complicada pero nos ayudó mucho que pudimos abrir el marcador rápidamente. A los ocho minutos pudimos hacer un gol en una jugada que habíamos trabajado durante la semana. Eso nos puso muy contentos porque el técnico había remarcado mucho que la falla de ellos estaba en el segundo palo. En el centro largo Miracco la bajó muy bien y por suerte Orsini la metió. No esperábamos un resultado tan abierto en una cancha tan chica. Pero se nos dio.



- La victoria también es importante porque el rival estaba en la pelea.

- Sí, eso también fue una motivación para nosotros. Lo presionamos bien, pudimos hacernos rápidamente de la pelota y tuvimos muchas chances de gol. Antes por ahí nos faltaba un poco estar precisos en los últimos metros pero en este partido se nos dio todo.

- ¿Cómo vivís el momento desde lo personal?

- Muy bien, creo que todo pasa por la confianza y eso se lo tengo que agradecer mucho al cuerpo técnico y a mis compañeros. Si uno rinde adentro de la cancha es porque afuera está cómodo, con apoyo y mucha confianza. Hoy estoy muy contento de poder estar entre los once iniciales y de poder estar convirtiendo goles. No tengo palabras para agradecer a la dirigencia por las comodidades que me brindan tanto a mí como a mi familia.

- Contanos tu historia, antes de llegar a Sarmiento.

- Yo soy de El Colorado, Formosa; y me fui siendo muy chico, tenía nueve años. Hubo una prueba en el pueblo, un campeonato que se llamó Mercosur, por suerte quedé y me fui a jugar a San José, un club de Rosario. Yo jugaba de nueve y en el campeonato salí goleador, me vio un captador que era "Tito" Dolce y me llevó a Rosario. Ahí estuve seis meses. Después pasé al proyecto Barcelona que estaba en La Candela, con Coqui Raffo, ahí estuve cuatro años y tuve la suerte de viajar a Barcelona donde hicimos la pretemporada con las inferiores. Eso fue en 2008, 2009. Después volvimos, hice una prueba en Vélez y quedé.

- En Vélez debutaste en primera

- Sí, tuve un tiempo de adaptación y después también tuve la suerte de jugar un Sudamericano Sub 17, en Ecuador. Cuando volví me hicieron el primer contrato en Vélez, formé parte del plantel profesional y tuve la suerte de debutar con Ricardo Gareca. Eso fue en el 2012. Gareca se fue, llegó el "Turu" Flores y yo seguí hasta que llegó Russo y me dijo que no me iba a tener en cuenta. Me cedieron a préstamo al Panionios de Grecia, me fui un año, lindo experiencia; y cuando volví a Vélez estaba Bassedas que ya tenía el equipo armado. Así que fui a Douglas Haig de Pergamino, después me contrata Defensa y Justicia y me cede a préstamo a Flandria. Y de Flandria me cedieron a Sarmiento.

- ¿Cómo ves esta posibilidad de quedar en la historia del Verde?

- Es algo muy lindo tener esta posibilidad. Es un sueño, nos quedan tres finales y estamos todos muy comprometidos al cien por ciento. Hay un poco de ansiedad pero sabemos que tenemos que estar más tranquilos que nunca. Estamos preparados para lo que viene.

- ¿Qué partido de los tres que quedan es el más importante?

- El del sábado, contra Ferro. El que pasó también fue clave, pero sería muy importante ganarle a Ferro para después ir a Mataderos con cierta ventaja. Es un desenlace muy lindo del torneo.

- Lo último, Sarmiento está para….

- Para muchas cosas, Sarmiento está para volver a primera, se lo merece por la gente y por el esfuerzo que estamos haciendo todos.



Si suma cinco puntos en los últimos tres cotejos, será campeón

Con obtener cinco puntos en los próximos tres partidos, Sarmiento se coronará campeón y logrará el ansiado ascenso a la Superliga. Esta es la explicación: para sumar esa cantidad de unidades, el “Verde” deberá ganar uno de los encuentros que le restan y empatar los dos restantes (única manera que se acumulen 5 puntos de 9 en juego).

Con ello, será inalcanzable para Arsenal de Sarandí, que se ubica a dos del C.A.S. (42 a 40 puntos en este momento) pero le restan disputar solo seis unidades, ya que queda libre en la fecha 24 y aunque gane los dos cotejos (ante Agropecuario de Carlos Casares de local y Defensores de Belgrano, como huésped en la última), terminará con 46 puntos, mientras que Sarmiento, con los “5” a los que hacemos referencia, llegará a 47.

En cuanto a Chicago, que acumula 39 y también –como Sarmiento- tiene tres encuentros por jugar (uno entre sí, en la jornada posterior a la que se viene este fin de semana), no podrá alcanzar a los dirigidos por Iván Delfino porque empataría (uno de los dos cotejos que igualaría el “Verdolaga”) o perdería (el match en el que triunfaría Sarmiento) en esos hipotéticos cinco puntos a sumar por los juninenses.

Como contrasentido, tal vez a Sarmiento no le alcance para ser campeón sumando seis de los 9 en juego (dos triunfos y un traspié) si esa derrota es ante Nueva Chicago y el “Torito” de Mataderos gana los otros dos partidos, ante Quilmes y en la última (tras recibir al “Verde” de nuestra ciudad) contra Brown de Adrogué, ambos como visitante, con lo que forzaría a un desempate para definir al ganador del torneo y a quien asciende directamente a la Superliga.

Cinco de nueve unidades, en definitiva, es lo que hay que sumar ante Ferro Carril Oeste y Brown de Puerto Madryn (como local en el “Eva Perón”) y en la visita a Nueva Chicago.

La fecha 23

Viernes

15.00: Arsenal - Agropecuario (Árbitro: Leandro Rey Hilfer); 15.30: Deportivo Morón - Olimpo (Árbitro: Luis Lobo Medina); y 21.00: Instituto - Almagro (Árbitro: Diego Ceballos).

Sábado

15.30: Defensores de Belgrano - Villa Dálmine (Árbitro: Lucas Comesaña); 15.30: Chacarita - Atlético de Rafaela (Árbitro: Mariano González); 20.10: Sarmiento - Ferro (TV) (Árbitro: Yamil Possi); y 22.00: Mitre (SdE) - Los Andes (Árbitro: Pablo Giménez).

Domingo

11.00: Temperley - Central Córdoba (Santiago) (Árbitro: Adrián Franklin); 17.00: Gimnasia (Jujuy) - Gimnasia (Mendoza) (Árbitro: Gerardo Méndez Cedro); y 19.00: Independiente (Mendoza) - Guillermo Brown (Árbitro: Fabricio Llobet).

Lunes

20.30: Santamarina - Platense, en estadio Municipal de Tandil (Árbitro: Yael Falcón Pérez); 21.05: Quilmes - Nueva Chicago (Árbitro: Bruno Bocca). Libre: Brown de Adrogué.