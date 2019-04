Tras el enorme triunfo en Adrogué, Sarmiento se entrena con la mente puesta en Ferro

Tras el enorme triunfo de Sarmiento en Adrogué, el plantel que encabeza el entrenador Iván Delfino comenzará con los trabajos más intensos de cara al partido de este sábado, donde el Verde recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Ferro, desde las 19.05, en el partido correspondiente a la fecha 23 del Campeonato de la B Nacional.

En el recta final del certamen, donde el Verde es puntero y sólo restan tres encuentros, la ilusión por lograr el ascenso está más presente que nunca. Con solo sumar cinco de los nueve puntos que tiene en juego, a Sarmiento le alcanzaría para lograr el campeonato y de esa manera jugar la temporada que viene en la Superliga. Cabe recordar que después de Ferro, el Verde deberá visitar a Nueva Chicago y en la última fecha recibirá a Brown de Puerto Madryn.

Más allá de las expectativas, en sus últimas declaraciones el DT Iván Delfino fue cauto, moderado. Con buen criterio manifestó su deseo de ir paso a paso, partido a partido. Y es lógico porque el Verde ya encontró un equilibrio, el equipo responde, mete goles y genera confianza.

En cuanto a los titulares que recibirán a Ferro existen dos dudas. Por un lado, aún no se sabe si el defensor Wilfredo Olivera está en condiciones de volver. Los pronósticos no son alentadores por lo que se cree que Ariel Kippes seguirá ocupando su lugar entre los centrales. La otra duda es Nicolás Miracco que en el choque frente a Brown se retiró con alguna molestia en su tobillo derecho.

El plantel trabajará hoy de manera completa y entre mañana y pasado se conocerán más detalles del once inicial que saldrá el sábado al "Eva Perón" para jugar la primera de las tres finales que restan.

Posiciones

Sarmiento de Junín, 42 puntos; Arsenal, 40; Nueva Chicago, 39; Platense, 34; Brown de Adrogué y Almagro, 33; Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 32; Villa Dálmine, Ferro Carril Oeste y Mitre de Santiago del Estero, 31; Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Temperley, 30; Independiente Rivadavia de Mendoza, 29. Defensores de Belgrano, 26; Atlético de Rafaela y Olimpo de Bahía Blanca; 25; Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 23; Guillermo Brown de Puerto Madryn e Instituto de Córdoba, 22; Ramón Santamarina de Tandil y Deportivo Morón, 21; Quilmes y Los Andes, 20 y Chacarita Juniors, 17.

La fecha 23

Sarmiento (J) vs. Ferro; Quilmes vs. Nueva Chicago; Ind Rivadavia vs. Brown (PM); Dep. Morón vs. Olimpo; Chacarita vs. Atl Rafaela; Mitre (SdE) vs. Los Andes; Temperley vs. Central Cba (SdE); Instituto vs. Almagro; Santamarina vs. Platense; Gimnasia (J) vs. Gimnasia (M); Def. de Belgrano vs. Villa Dámine; y Arsenal vs. Agropecuario. Libre: Brown (A).

Chicago juega con suplentes en la Copa Argentina

Nueva Chicago, con un equipo formado por juveniles y suplentes, habida cuenta que su prioridad es ascender desde la B Nacional a la Superliga, jugará hoy ante Central Córdoba de Santiago del Estero, de la misma divisional, en un cotejo válido por los 32vos. de final de la Copa Argentina.

El encuentro se desarrollará en el estadio de Colón de Santa Fe, este miércoles desde las 16.30, con el arbitraje de Pablo Giménez y televisado por TyC Sports.

El ganador de este partido jugará en 16vos. ante All Boys, que la semana pasada eliminó a Sarmiento de Junín.

El entrenador de Chicago, Walter Perazzo, decidió no arriesgar a sus titulares en la Copa Argentina para preservarlos con vistas a la definición de la B Nacional, en donde se ubica tercero a tres puntos del líder Sarmiento, a falta de tres fechas.

Perazzo definirá la formación en las próximas horas, aunque ya adelantó que incluirá a muchos juveniles y a un titular seguro como Gonzalo Micheli, quien no jugará el próximo fin de semana ante Quilmes, de visitante, debido a haber llegado al límite de amonestaciones el pasado sábado ante Independiente Rivadavia.

Por el lado de Central Córdoba, séptimo en la B Nacional ingresando al reducido por el segundo ascenso, el entrenador Gustavo Coleoni ya tiene confirmado el equipo que incluirá a algunos suplentes, ya que aprovechará la ocasión para darle actividad a jugadores que no han actuado con demasiada frecuencia.

El equipo santiagueño formará con César Taborda; Cristian Díaz, Hugo Vera Oviedo, Fernando Piñero y Jonathan Bay; Renzo Pérez, Santiago Gallucci Otero, Alfredo Ramírez, Pablo Ortega y Axel Pintos; Javier Rossi.