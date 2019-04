Delfino: “La mayor virtud fue volver a ser prácticos”

Tras la gran victoria de Sarmiento, 3 a 0, de visitante, ante Brown de Adrogué, el entrenador Iván Delfino afirmó en declaraciones radiales, formuladas desde la zona de vestuarios: “La mayor virtud que tuvo el equipo fue volver a ser prácticos, los golpeamos justo, en esta cancha, y no hay cuestionamientos sobre la forma en que ganamos, pero lo más importante es que volvimos a ser prácticos”.

Y agregó: “Por suerte Nicolás (Orsini) tuvo la oportunidad de volver al gol, y eso es muy importante. Quedan tres partidos más, indudablemente que el equipo mostró carácter, pero tenemos que pensar en los partidos de a uno, tenemos que descansar para jugar contra Ferro el sábado a la tarde. Hoy no se nos podía escapar, no queríamos que nos conviertan, las cosas salieron bien, por eso estamos contentos”.

“Ya mañana a la mañana volvemos a los entrenamientos y hay que ver cómo se llega al fin de semana”, señaló el DT.

Con respecto a la relación con el club verdolaga, el entrenador afirmó: “Es un club más donde trabajo, no me gusta hacer demagogia, el club tiene 108 años de vida, yo soy un integrante más que pasa por la institución, que tuve la posibilidad de trabajar, de conocer la ciudad, desde mi lugar no tengo más que agradecimientos”.

"Necesitábamos un triunfo", consideró Nicolás Orsini

También en la zona de vestuario, el delantero Nicolás Orsini dijo: "Quizás la actuación del árbitro quede en un segundo plano, durante el partido le reclamamos varias cuestiones pero ahora ya está. En algunas situaciones puntuales se equivocó pero nos sobrepusimos y logramos un triunfo importantísimo".

Añadió: "Necesitábamos un triunfo, lo veníamos buscando y por suerte se nos dio. Ahora nos quedan tres finales. Haber logrado un triunfo de visitante nos hace muy bien y seguimos dependiendo de nosotros mismos".

Por último, completó: "Veo que somos un equipo consolidado en muchos aspectos. Ya hemos estado en esta situación, algunas cuestiones las manejamos bien pero sabemos que no nos tenemos que confiar, porque nos estaríamos equivocando. Esto es partido tras partido, pero no tengo dudas de que hoy demostramos ser un equipo maduro".

"Desde lo personal, hoy se me dio, y eso me da confianza. Venía de una mala racha, pero sabía que tenía que estar tranquilo. Cuando no podía convertir sabía que tenía que hacer lo posible para que el equipo no juegue con uno menos", finalizó.