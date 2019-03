Boca se impuso a Banfield por la Superliga y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2020

Boca Juniors se sacó la carga de encima y se aseguró la presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 gracias a la victoria 2 a 0 sobre Banfield en "La Bombonera", en uno de los encuentros que inauguró la anteúltima fecha de la Superliga argentina de fútbol.

A los 18 minutos, cuando el juego era parejo, el marcador se quebró gracias a la irrupción de Cristian Pavón por el sector derecho. El delantero lanzó un pase en diagonal para el ex delantero de Sarmiento de Junín, Ramón "Wanchope"Ábila, quien en claro fuera de juego no advertido por el juez de línea Ezequiel Brailovsky, empujó la pelota al gol tras la pifia del defensor Renato Civelli.

Unos minutos más tarde, un espectacular saque de arco de Esteban Andrada apuró las acciones y dejó a "Wanchope" mano a mano con el arquero Facundo Cambeses. El cordobés gambeteó el arquero, pero su definición no ingresó porque la sacaron justo en la línea.

Pavón desbordó más tarde nuevamente pero su definición no fue acertada. Ábila ingresaba en soledad pero el joven atacante mundialista en Rusia 2018 lanzó un pelotazo que no fue ni un tiro al arco ni una habilitación a un compañero.



Así y todo, Pavón fue una de las grandes figuras del "xeneize" y el apellido que complicó al equipo de Hernán Crespo con su velocidad. A tal punto que después de perderse un nuevo gol a los 7 minutos del segundo tiempo, llegó el turno de la celebración apenas una jugada más tarde.

Carlos Izquierdoz robó cerca de su área, cedió para "Wanchope" quien de taco soltó para Carlos Tevez. El "Apache" condujo y soltó para el ex Talleres de Córdoba. A pura velocidad y gambeta se sacó de encima a Claudio Bravo y definió rasante para sentenciar el marcador cuando todavía faltaba mucho para el final.

De allí hasta el cierre del encuentro, Banfield -que antes del 0-2 habìa tenido una buena chance con un tiro libre de Jesús Dàtolo que pegó en la parte superior del travesaño-, tuvo un par de ocasiones para descontar, pero también Boca desperdició algunas chances, con Mauro Zárate (con el arquero a medio camino, sacó Civellli en la raya) y Darío Benedetto (entró por Ábila)ì, pero en definitiva el 2 a 0 no se modificó y Boca festejó con su gente la clasificación a la Libertadores 2020, con el equipo en buena racha y tambiién disputando con aspiraciones la Copa 2019.