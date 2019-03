Messi rompió el silencio: "Mi hijo de 6 años me pregunta por qué me matan en Argentina"

Lionel Messi rompió el silencio sobre la selección argentina, su mal momento luego del Mundial de Rusia y los cuestionamientos que recibe por las ausencias en el combinado albiceleste.

Sobre Rusia 2018, el rosarino dijo: "Pensé en cerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había sido el Mundial, lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco, alejarme de la Selección".

"Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No fue lo que queríamos y esperábamos", admitió el capitán argentino.

Sobre las críticas que recibe, señaló: "Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar, darme cuando no estoy".

"La realidad es que vengo con una pubalgia de antes el parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos", señaló Messi en declaraciones radiales a FM 94.7.

Muy enojado por los cuestionamientos, Lio contó: "Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta, ¿por qué te matan en Argentina? ¿por qué no te quieren en la Selección? ¿por qué no te quieren ahí?".

"Yo le digo que no son todos, que hay mucha gente que me quiere. Es difícil. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran", remarcó.

A pesar delas críticas, Messi aseguró: "Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera".

Sin embargo, el capitán del Barcelona reconoció: "Se hace difícil disfrutar con el entorno de la Selección. Yo me dedico a jugar y listo. Dicen que pongo a mis amigos y el Kun (Sergio Agüero), por ejemplo, fue más suplente que titular. No me meto"..

Al hablar sobre los convocados por el actual entrenador Lionel Scaloni, Messi consideró: "Es bueno el cambio de generación en la Selección pero fue muy brusco. Es difícil hacerlo y va a llevar tiempo".

"En esta Selección yo soy el nuevo y el que me tengo que adaptar a ellos. Ya conocía a la mayoría pero están en otra sintonía, soy uno de los más viejos", agregó.

"Scaloni creo que tiene la idea clara. Contra Venezuela quiso probar otra cosa, probar otros jugadores y salió mal. No esperábamos perder de esa manera. Es una prueba y él sacará sus conclusiones", confió el capitán de la Albiceleste.

En otro tramo de la entrevista, "La Pulga" negó ser hincha de River y confesó: "Me encantaría terminar mi carrera en Argentina pero no es fácil. Me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's pero sinceramente no sé lo que va a pasar".