Jorge Almirón preservará a varios titulares en San Lorenzo para recibir a Gimnasia (LP)

El entrenador Jorge Almirón preservará a varios de los jugadores titulares de San Lorenzo para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata, mañana, por la 24ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, de cara al partido del martes venidero contra Palmeiras, de Brasil, por la Copa Libertadores.

Almirón no convocará a Fabricio Coloccini, Víctor Salazar, Damián Pérez, Nicolás Reniero, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani, Román Martínez y Nicolás Blandi, que sí estarán en el compromiso copero.

En contrapartida regresarán el arquero Fernando Monetti, quien cumplió con las dos fechas de suspensión, y el mediocampista Cristian Nahuel Barrios. De esta manera, San Lorenzo formaría con Monetti; Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Carlos Insaurralde, Gerónimo Poblete y Barrios; Juan Camilo Salazar, Adolfo Gaich y Héctor Fertoli.

En tanto, Manuel Insaurralde se incorporó a los entrenamientos tras regresar de la gira de amistosos con la Selección Argentina Sub 20 y ya se entrena a la par de sus compañeros.

"Es un partido importante"

Almirón dijo ayer en conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro que "es un partido muy importante contra Gimnasia".

"En el campeonato queremos sumar, pero también estaría atentando contra la cuestión física", agregó respecto de lo que será el choque con Palmeiras y su decisión de preservar a varios de los habituales titulares.

"El martes va a ser un partido muy exigente y por eso pienso que tengo que cuidar al equipo para que llegue muy bien, porque queremos hacer un gran partido y ganar porque nos acomodaríamos en el grupo", manifestó.

Sobre los cambios introducidos explicó: "Es un equipo que puede competir bien, que hemos trabajado y están preparados. Van a tener la posibilidad los chicos que no lo venían haciendo, confío en ellos y no tengo ninguna duda que van a hacer un buen partido".

Y agregó sobre la chance que le llega a varios juveniles contra Gimnasia. "Por la situación que está el equipo, se presenta la oportunidad para muchos chicos y espero que lo disfruten, que no sea una presión", señaló Almirón, y agregó que "tienen que disfrutar porque están preparados y hay muchos que juegan bien".

Por otra parte, el entrenador cuestionó la sanción de seis puntos y un mercado de pases sin incorporar para su equipo al referir que "se ensañan con un equipo y la quita de puntos perjudicaría bastante".

"El club está haciendo lo posible para no ser sancionado de esa manera, quiero que la sanción sea justa para todos", completó sobre la apelación que los dirigentes harán mañana en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

San Lorenzo y Gimnasia jugarán mañana a las 13.15, en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño de "Bajo Flores", en encuentro que será arbitrado por Darío Herrera y tendrá televisación de Fox Sports Premium.