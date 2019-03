Matías Vargas: "No creo que sea momento de pensar en irme a Boca"

El delantero de Vélez Sarsfield Matías Vargas afirmó ayer que "no es momento" para pensar en un posible pase a Boca Juniors.

"Sí, me llegaron los rumores, pero no. No creo que sea el momento de pensar en irme a Boca", reconoció el "Monito" en una nota con TyC Sports. El atacante lleva cinco goles en 22 encuentros durante la actual temporada y es una pieza clave en el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Heinze.

"No voy a poner en mi boca palabras que no pueda cumplir, pero hoy en día no me veo en otro lado", aseguró.

Vélez suma 37 unidades y en la visita del sábado a Independiente podrá asegurarse el pase a la Copa Sudamericana 2020 y mantenerse en carrera para ingresar a la Copa Libertadores próxima.

Además, el presidente, Sergio Rapisarda, comentó en los últimos días sobre la posibilidad de que Vargas siga con su trayectoria en Europa.

Por otra parte, Heinze brindó una conferencia de prensa en la que evitó dar precisiones sobre su continuidad en el banco de suplentes y comentó: "En los próximos días hablaremos con el Presidente. Pero hoy hay algo mucho más importante para el club que mi continuidad: sacar adelante estos dos partidos".

La única duda del DT de cara al sábado es el ingreso de Lautaro Giannetti, quien esta mañana se sumó a los ejercicios junto a sus compañeros y respondió de manera positiva.

Los nombres para el sábado son Luca Hoyos; Joaquín Laso, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Pablo Galdames y Matías Vargas; Thiago Almada y Leandro Fernández.