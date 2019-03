Tiene programación confirmada la fecha inicial del torneo “Apertura” de fútbol local

El consejo directivo de la Liga Deportiva del Oeste, en su última reunión, dio a conocer el programa de partidos de la primera fecha del campeonato “Apertura”, la cual se disputará durante cuatro días.

El torneo liguista de primera división, denominado “Andrés ´Pato´ Pastorino” en homenaje al ex dirigente y jugador del Club BAP, tendrá en juego la Copa “Clínica IMEC”.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo el domingo a las 15.30 en el estadio de los “ferroviarios”, donde BAP recibirá al subcampeón del último Nocturno, River Plate, comenzando el cotejo a las 16.

A la misma hora (16) en cancha de Defensa Argentina, los ”celestes del Sur” recibirán a Independiente .

En cuanto a los otros cuatro cotejos, se disputarán en la semana entrante, en horarios nocturnos.

El martes 2, Mariano Moreno recibirá desde las 21,30, en el “Raúl ´Vasco´ Barcelona”, a Sarmiento, mientras que en su estadio polideportivo, Rivadavia de Lincoln será anfitrión de Origone de Agustín Roca, a las 21.

El miércoles 3 a las 21.30, Jorge Newbery recibirá al Deportivo Baigorrita y el jueves 4 se disputará en el estadio “El bosque” el clásico de barrio, entre Villa Belgrano y Rivadavia de Junín, campeón del Nocturno finalizado hace pocos días.

En cuanto a las divisiones formativas, el sábado 30 se enfrentarán las categorías pares (décima, octava, sexta y cuarta), a partir de las 12.30; mientras que el domingo lo harán las impares, iniciándose los partidos a las 11, con igual fixture que en Primera división.

La programación

En definitiva, en primera división este será el programa de partidos de la primera fecha del “Apertura”.

Domingo a las 16 hs.: BAP vs. River Plate y Defensa Argentina ante Independiente.

Martes 2/4: A las 21, Rivadavia de Lincoln vs. Origone; y 21.30, Mariano Moreno vs. Sarmiento.

Miércoles 3: Desde las 21.30, Jorge Newbery vs. Deportivo Baigorrita.

Jueves 4 de abril: A las 21.15, Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín.

Libre queda en la fecha inicial el conjunto del Club Atlético Ambos Mundos.