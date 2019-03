El próximo domingo se cierra la etapa clasificatoria de la Zona 2 de la Región Pampeana Norte

El venidero domingo a partir de las 16 horas se disputará la última fecha – quinta de las revanchas- de la Zona 2 de la Región Pampeana Norte del torneo Regional que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Villa Belgrano recibirá al líder e invicto, El Linqueño, y el colista Jorge Newbery de Junín visitará al otro ya clasificado, Rivadavia de Lincoln, también representante de la Liga Deportiva del Oeste como los “Villistas” y “Aviadores”.

En tanto, en un duelo clave para determinar el tercer y último clasificado a la segunda etapa, Colonial de Ferré espera a Viamonte FC, con Villa Belgrano, expectante, ya que debe ganar y esperar un resultado que lo beneficie en el match, en suelo ferrense.

Todos los resultados

Los resultados de la última fecha de las distintas zonas de la Región Pampeana Norte, fueron los siguientes:

Zona 1: Bragado Club 2 - Club Mercedes 1; y Trocha (Mercedes) 0 - El Frontón (Mercedes) 3. Libre: Sportsman (Carmen de Areco)

Zona 2: Jorge Newbery (Junín) 1 - Colonial de Ferré 7; El Linqueño de Lincoln 1 vs. Rivadavia de Lincoln 0; y Viamonte FC (Los Toldos) 1 vs. Villa Belgrano de Junín 0.

Zona 3: Argentino de Pergamino 0 vs. Juventud de Pergamino 1; Sportivo Barracas de Colón 1 vs. Defensores de Salto 0; y Sports de Salto 3 vs. 9 de Julio de Chacabuco 0.

Zona 4: Sarmiento de Zárate 1 vs. Mitre de San Pedro 1; y General Rojo de San Nicolás 1 vs. Sportivo Baradero 0. Libre: Social Ramallo.

Zona 5: Las Campanas de Campana 2 vs. Social y Deportivo Pila de Chascomús 1; y A.D.I.P. de La Plata 4 vs. Sport Club Magdalena de Chascomús 1. Libre: Everton de La Plata.

Zona 6: La Unión de Luján 0 vs Independiente de Chivilcoy 1; Monterrey de Escobar 1 vs. SATSAID de Luján 0; y FC Fernando Cáceres de Luján 0 vs. Malvinas Argentinas de Escobar 1.