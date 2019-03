All Boys sorprendió a Sarmiento y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

All Boys, de irregular campaña en la Primera B Metropolitana, le ganó esta tarde 2 a 0 a Sarmiento de Junín, líder de la B Nacional, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente a los 32avos de final del torneo federal, se jugó en el estadio de Arsenal de Sarandí y los tantos del "Albo" los convirtió Milton Céliz, uno en cada tiempo.

En la parte inicial, pese a alistar un equipo íntegramente suplente, debido a que la cabeza está puesta en la definición de la B Nacional, en la que marcha primero y está cerca del ascenso, Sarmiento resultó más claro en el manejo de la pelota aunque sin profundidad.

En tanto All Boys, con un mix entre titulares y suplentes, se ordenó atrás, buscó de salir de "contra" con la dinámica de Lucas Vera y la guapeza de Milton Celiz, quien aguantó cada una de las pelotas que le llegó en las cercanías del área rival.

De todos modos, en la única chance que tuvo en los 45 minutos facturó con Celiz, yendo al piso para vencer al debutante Facundo Daffonchio, a los 33.

Celiz, con un toque a la red tras desborde de Alan Espeche por derecha, anotó el 1 a 0 al aprovechar que se durmió la defensa del "verde" en un tiro libre a favor de All Boys.

El segundo tiempo se mostró con las mismas características que la etapa inicial y All Boys anotó el segundo a los 22 minutos, con un violento remate de Milton Celiz desde la entrada del área grande, que se metió arriba a la derecha del arquero: un golazo.

All Boys maquilló su discreto presente en el torneo de la B Metropolitana con un triunfo en Copa Argentina, un torneo en el que fue semifinalista en la edición 2013.

No le sobró mucho al "Albo" o mejor dicho fue por demás utilitario y sacó renta máxima de dos de los pocos disparos al arco que tuvo.

Milton Céliz se transformó en la bandera de un equipo que metió y corrió en todos lados para cortar una racha de 6 partidos sin victorias.

Sarmiento apostó a su lucha en la B Nacional, puso un equipo por demás alternativo, no pudo avanzar de fase y le dio la espalda a la Copa Argentina, porque su objetivo es ascender a Primera.

En los 16avos de final de Copa Argentina, All Boys se medirá con el ganador del cruce entre Nueva Chicago y Central de Santiago del Estero, que se llevará a cabo el miércoles 3 de abril venidero desde las 17.10, en el estadio de Colón de Santa Fe.

Síntesis

Sarmiento: Facundo Daffonchio; Martín García, Ariel Kippes, Juan Antonini y Guillermo Sotelo; Benjamín Borasi, Fermín Antonini, Juan Caviglia y Matías Garrido; Gabriel Sanabria y Sebastián Penco. DT: Iván Delfino.

All Boys: Joaquín Pucheta; Héctor Romero, Ignacio Vázquez, Sebastián Martínez y Facundo Melillán; Alan Espeche, Hugo Soria y Gonzalo García; Brian Guerra; Lucas Vera y Milton Céliz. DT: Pablo Solchaga.

Gol en el primer tiempo: 33m. Milton Céliz (AB).

Gol en el segundo tiempo: 22m. Milton Céliz (AB).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Joaquín Vivani por Juan Caviglia (S), 19m. Roque Ovejero por Brian Guerra (AB), 20m. Nicolás Orsini por Gabriel sanabria (S), 29m. Marco Iacobellis por Lucas Vera (AB) y 33m. Osvaldo Ramirez por Hugo Soria (AB) y 36m. Santiago Rosa por Matías Garrido (S).

Amonestados: Juan Antonini (S), Gabriel Sanabria (S), Sebastián Martínez (AB),

Estadio: Arsenal de Sarandí.

Árbitro: Pablo Echevarría.