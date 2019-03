Gustavo Alfaro reservaría a Tevez y a Benedetto

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, decidirá en el entrenamiento de mañana por la tarde el once para jugar al día siguiente ante Banfield, aunque se especula que Carlos Tevez y Darío Benedetto serán reservados para viajar a Brasil y jugar el martes contra Atlético Paranaense por la Copa Libertadores.

El técnico decidirá también ese día si Benedetto concentra o directamente descansa, ya que estuvo de gira con la selección a pesar de no haber jugado muchos minutos.

Sí parece resuelto que Cristian Pavón vuelva a ser titular después de su desgarro en el biceps femolar izquierdo en la derrota por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, el 18 de febrero de este año.

El delantero volvió hoy a hacer fútbol por segundo día consecutivo y sus posibilidades se acrecientan, ya que el colombiano Sebastián Villa arribará el jueves por la mañana de Corea del Sur, donde jugó con la selección de su país.

Los otros convocados, Esteban Andrada, Iván Marcone y Darío Benedetto en Argentina, Nahitán Nández en Uruguay y Junior Alonso en Paraguay, estarán todos mañana a más tardar a la noche en Buenos Aires, para incorporarse el jueves por la tarde.

En la práctica de ayer a la mañana, desde las 9.30, en Casa Amarilla, Alfaro paró el mismo once que en la práctica del viernes pasado con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Emanuel Reynoso, Jorman Campuzzano, Nicolás Capaldo y Mauro Zárate; Carlos Tevez (luego Cristian Pavón) y Ramón Abila.

Se estima que Andrada será titular ante Banfield, que la defensa será la habitual y los cambios estarán en el medio donde volverían Jorman Campuzzano y Cristian Pavón.

Mientras que arriba estarían Mauro Zárate y Ramón Ábila como en el último partido de la Superliga, en el triunfo de visitante ante San Martín de Tucumán por 4 a 1.

Para el equipo suplente estuvieron Paolo Goltz y Frank Fabra que tienen la posibilidad de jugar unos minutos el próximo viernes. Goltz viene de una lesión en su rodilla derecha en enero pasado y Fabra de la rotura de su ligamento cruzado de pierna izquierda en junio del año anterior. Ambos no estuvieron en forma oficial este semestre.

Boca vuelve a los entrenamientos hoy, desde las 9.30, en el complejo Pedro Pompilio y Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa. El jueves, después de la práctica vespertina, concentrarán en el hotel Madero.

Boca comienza una serie donde disputará 8 partidos en 33 días entre Copa Libertadores, Superliga, la final de la Supercopa Argentina y la Copa de la Superliga.

El equipo xeneize, tercero con 47 puntos en la Superliga, recibe en la Bombonera a Banfield este viernes desde las 21.10, con el arbitraje de Mariano Echavarría por la fecha 24 de este torneo.