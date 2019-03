Sarmiento pondrá un equipo alternativo frente a All Boys

El líder del torneo de la Primera B Nacional, Sarmiento, alistará un equipo integrado por habituales suplentes en el partido de mañana miércoles ante All Boys, por los 32vos. de final de la Copa Argentina de fútbol.

El técnico del Verde, Iván Delfino, decidió preservar a los titulares para el cotejo del fin de semana ante Brown de Adrogué, por el máximo campeonato de ascenso que otorga un cupo directo para la Primera División. Por eso el DT volvió a probar en las últimas horas con el hipotético conjunto que actuará mañana miércoles en cancha de Arsenal, en Sarandí.

Entonces, la probable formación de Sarmiento para jugar ante All Boys será con Facundo Daffonchio; Martín García, Ariel Kippes, Juan Antonini y Guillermo Sotelo; Benjamín Borassi, Fermín Antonini, Juan Caviglia y Matías Garrido; Gabriel Sanabria y Sebastián Penco.

Sarmiento (39 puntos), un escalón arriba del escolta Nueva Chicago (38), visitará a Brown de Adrogué en el estadio Lorenzo Arandilla, este lunes 1 de abril, a las 15.30, por la 22da. jornada del torneo de la B Nacional.

Además de los jugadores mencionados, quedaron concentrados: Laureano Puñet, Facundo Castet, Nicolás Orsini, Joaquín Vivani, Bruno Rodríguez, Pablo Fernández, Bruno Luizzi, Santiago Rosa y Sergio Quiroga.



Sin el “Rengo”

En cuanto al rival del Verde por la Copa Argentina, el hábil mediocampista Rodrigo “Rengo” Díaz no estará este miércoles en All Boys, a causa de un desgarro. Los estudios realizados ayer a la tarde determinaron que el jugador, de 37 años, padece un “desgarro en el gemelo” de la pierna derecha, razón por la cual no solo se perderá el choque de 32vos. de final de la competencia federal sino también los próximos cotejos ante Deportivo Español y Deportivo Riestra, por el campeonato de la Primera B Metropolitana.

Además, el mediocampista Nicolás Sánchez tampoco jugará este miércoles en la cancha de Arsenal porque está afectado por un traumatismo en el tobillo derecho, molestia que lo hizo jugar infiltrado el sábado pasado ante Atlanta (0-1).

De cara al encuentro ante el líder de la B Nacional, el conjunto de Floresta presentará múltiples cambios, en relación a la alineación presentada en Villa Crespo. El zaguero uruguayo Sebastián Martínez volverá a desempeñarse desde el comienzo, mientras que Emilio Porro se perfila para ser el lateral por el costado derecho y Gonzalo García para ocupar esa posición por el sector izquierdo. Además, Lucas Vera regresará al once principal y el goleador Gabriel Tellas irá al banco de los suplentes.

La dupla técnica Pablo Solchaga-Gustavo Bartelt evalúa poner en cancha al siguiente equipo: Joaquín Pucheta; Porro, Sebastián Martínez, Ignacio Vázquez y Gonzalo García; Alan Espeche u Osvaldo Ramírez, Hugo Soria, Ezequiel Ovejero y Cristian Sánchez o Ricardo Rosales; Vera y Milton Céliz.

All Boys, que llevas seis encuentros sin ganar (dos empates, cuatro derrotas), se medirá con Sarmiento, este miércoles a las 17.10, en la cancha de Arsenal, con el arbitraje del cordobés Pablo Echavarría.

Zabala asumió su segundo interinato en Instituto (C)

El entrenador César Zabala asumió ayer a la tarde su segundo interinato al frente del plantel de Instituto de Córdoba, tras el alejamiento del DT principal, Diego Cagna, quien partió luego de la derrota 0-1 con Los Andes, en partido de la fecha 21 de la B Nacional. El flamante técnico interino, que estaba al frente de la sexta división, comandó la práctica en el predio La Agustina.

Zabala sustituyó a Cagna, que cumplió una muy floja campaña al frente de la “Gloria”. El ex DT de Tigre condujo al equipo en ocho partidos, al cabo de los cuales obtuvo un triunfo, dos empates y cinco derrotas.

Zabala había cumplido su primer interinato en diciembre pasado, cuando reemplazó a Darío Franco. En esa ocasión, Instituto empató 1-1 con Quilmes, en Alta Córdoba.

El equipo cordobés, que tiene muy pocas chances de participar del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División (está a 11 puntos sobre 12 en juego), se medirá este viernes con Central Córdoba de Santiago del Estero, en uno de los adelantos de la jornada 22.

Zabala estará acompañado por Eduardo Loyola como ayudante de campo, mientras que Jeremías Peralta y Facundo Folli se desempeñarán como preparadores físicos.