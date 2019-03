Importante apoyo deportivo para el Club Atlético Agustina

Después de muchos años, el Club Atlético Agustina volvió a contar con una cancha de fútbol profesional y con vestuarios para que los jugadores puedan vestirse y bañarse. Se trata de trabajos muy importantes para la institución como también para los vecinos del pueblo que disfrutan de los partidos de cada domingo y que fueron consecuencia del trabajo mancomunado entre la Comisión Directiva y la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Luego del recorrido por las instalaciones junto a autoridades del club, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, señaló: “Las sensaciones son fantásticas por lo que me gusta el fútbol y, sobre todo, por disfrutar de un domingo como este acá en Agustina, con la posibilidad de reinaugurar esta cancha para ponerla en funcionamiento nuevamente. También muy contento por cómo están quedando los vestuarios; tengo muy presente cuando hablamos con Gastón (Corvetto) al principio de nuestra gestión y los recorridos que hicimos junto a Rodrigo (Longinotti), en los que ya nos comentaban las ideas que tenían para el crecimiento del club”.

“Es algo que nos pone muy contentos como gestión y queremos acompañarlos en todo lo que necesiten, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en cuanto al asesoramiento necesario para los trabajos. En este sentido, el club ya está normalizado en lo que respecta a la personería jurídica y eso es algo muy importante para una institución deportiva como esta”, añadió.

Luego, el funcionario expresó: “El dinero invertido hoy se puede ver concretamente con estas obras, con los vestuarios y por supuesto con la cancha que quedó impecable gracias al trabajo de un ingeniero agrónomo que visitó constantemente el lugar”.

Por su parte, Rodrigo Longinotti, presidente del Club Atlético Agustina indicó: “Esto recién es el comienzo y queremos agradecer el apoyo que nos dio el Municipio porque, como dijo Daniel, recibimos mensualmente aporte económico, pero también la visita de cada uno de ellos en los eventos que hemos organizado; además, nos han mandado materiales como conos y pelotas, así que el aporte es fundamental en todo sentido”.

En tanto, Gastón Corvetto, tesorero del club, dijo: “Cuando arrancamos con esto hace cinco años, el club no competía a nivel profesional y el predio estaba todo abandonado; de a poco y con mucho esfuerzo, pudimos ir cambiando la situación y hoy vemos como la entidad ha crecido en este tiempo”.

Cabe destacar que en la recorrida por la institución también estuvo el concejal de Cambiemos, Manuel Llovet, quien es oriundo de la localidad.