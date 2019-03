El plantel profesional entrena pensando en la Copa Argentina

Ayer siguió entrenando el plantel profesional de Sarmiento de Junín, que se pone a punto para el partido del próximo miércoles, en su debut por la Copa Argentina, ya que esta jornada del certamen de la Primera “B” Nacional, el CAS -puntero del campeonato- tiene fecha libre.

Hoy a las 17 y mañana en el mismo horario, volverán a practicar los dirigidos por Iván Delfino, quien comenzará a definir el elenco titular que jugará ante los albos de Floresta por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará desde las 17.10, en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal de Sarandí y seguramente, el elenco de nuestra ciudad presentaría una base de jugadores que habitualmente son suplentes.

Lo que sí es casi una confirmación es que para el partido frente a All Boys no estarían los lesionados defensores Yamil Garnier (esquince de tobillo) y Wilfredo Olivera (se recupera de un desagarro); ni el volante Guillermo Farré (distensión en el aductor).

Sigue la fecha

Anoche en Córdoba, abriendo la 21ra. fecha de la “B” Nacional, Instituto de esa ciudad recibió a Los Andes, en cotejo que arbitró Eduardo Gutiérrez.

Con gol de Fabricio Lenci a los 13 minutos del complemento, Los Andes dio lanota al vencer a “la Gloria” cordobesa, elenco que no levaza cabeza de la mano del técnico Diego Cagna.

La fecha 21ra. continuará de la siguiente manera:

Hoy sábado: 14.30, Arsenal vs. Gimnasia de Mendoza; 16: Chacarita vs. Brown (Puerto Madryn) y Temperley vs. Atlético Rafaela.

A las 20.30: Santamarina de Tandil vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

El domingo: A las 15.05 hs.: Deportivo Morón vs. Nueva Chicago (televisado); 17: Gimnasia (Jujuy) vs. Almagro; 18.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Ferro; 19: Agropecuario vs. Villa Dalmine; 21: Mitre (Santiago del Estero) vs. Olimpo; y 21.10: Defensores de Belgrano vs. Platense.

Lunes 25, desde las 21.05, televisado: Quilmes vs. Brown de Adrogué. Libre: Sarmiento de Junín.