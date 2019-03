Dura derrota del Sub-17 nacional

La Selección Argentina Sub 17 debutó en el Sudamericano de Perú con una dura derrota ante Uruguay, por 3 a 0.

Los errores defensivos fueron las razones del resultado. El equipo dejó buenas sensaciones en el juego y si mejoran en cuestiones puntuales, tendrán chances de lograr el objetivo.

Tres minutos tardó Uruguay para ponerse en ventaja, el gol lo hizo Gutiérrez que fue a presiona a Lomónaco y este le entregó una inmejorable oportunidad que fue aprovechada por el delantero. El golpe era demasiado duro porque la intención del equipo de Pablo Aimar era buena, sin embargo, tras cinco minutos, vino el segundo y otra vez por un error defensivo.

Esta vez el responsable fue Río Novo, el arquero argentino a quién se le escapó la pelota entre las piernas tras un remate de Olivera. El golpe fue demasiado duro y el rival se aprovechó de su ventaja para no dar lugar al juego argentino.

Los chicos dirigidos por Pablo Aimar trataban muy bien la pelota en el segundo período y lograron crear situaciones, sin embargo, los palos y el arquero rival evitaron el descuento, además de la sanción de un gol, mal anulado a los albicelestes.

El resultado fue sellado definitivamente al final tras otro error defensivo, que no perdonó Matías Ocampo.

La Argentina deberá recuperarse rápido de este primer golpe, ya que mañana domingo enfrentarán a Colombia con la obligación de obtener un buen resultado que les dé la posibilidad de pelear por uno de los tres lugares que clasifican a la segunda ronda.

En cuanto a los resultados del Grupo “A”, que se inició el jueves, fueron:

Ecuador 1 (gol de Adrián Mejía) vs. Venezuela 1 (anotó Luis Peña); y Perú 0 vs. Chile 0. Libre qued{o la selección de Bolivia.