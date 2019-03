"Fue un despropósito la sanción a Gallardo", planteó Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, planteó ayer su disconformidad por la sanción que recibió Marcelo Gallardo en la última edición de la Copa Libertadores de América en el marco de la Cumbre de Entrenadores que organizó la Conmebol en Luque, Paraguay.

"Fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo (Gallardo) cuando no le permitieron a ir a un estadio, hablar con sus jugadores y no poder dar la charla técnica en el vestuario", manifestó Alfaro en apoyo a su colega durante la primera Cumbre de Entrenadores que se desarrolló hoy en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

"A él (Gallardo) lo sancionaron porque bajó en el entretiempo a dar una indicación. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir acá: yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en la vida", aseguró el DT "xeneize" durante un tramo de la exposición.

"Si mi equipo se está yendo de una competencia ¿me voy a privar de darle una indicación que considero vital?", argumentó Alfaro siempre en referencia al caso disciplinario del "Muñeco" en la última edición de la Copa Libertadores.

"El entrenador es el líder del grupo y en su momento necesita guiar a su equipo. Me gustaría que tengamos la posibilidad de hacer nuestro trabajo como corresponde porque de esa manera estamos conspirando -en el buen sentido de la palabra- en contra de los entrenadores", agregó el rafaelino.

Para Alfaro las sanciones a los entrenadores deberían continuar en caso de que correspondan pero que no "impidan" la posibilidad de estar en el vestuario con los jugadores.

A su vez, el entrenador de Boca Juniors también propuso rever lo que sucedió con los "partidos que se resolvieron por la mala inclusión" de futbolistas que arrastraban sanciones.

"Conmebol debería facilitar nuestro trabajo y dar un listado de los jugadores que no pueden competir", sugirió.

Alfaro fue uno de los 32 entrenadores que participaron de la Cumbre de Entrenadores de Conmebol en Luque, Paraguay.

"Siempre estuve a disposición de Guillermo pero ese tema ya pasó"

Emanuel Reynoso, quien fue titular en los últimos dos partidos de Boca y autor del mejor gol de la última fecha de la Superliga ante San Martín de Tucumán, aseguró ayer que el tema de casi no haber jugado cuando Guillermo Barros Schelotto era técnico de Boca "ya fue".

"Yo creo que ese tema ya pasó. Me estoy sintiendo más cómodo, con la confianza que me dan (Gustavo) Alfaro y mis compañeros, me divierto y juego con responsabilidad", aseguró.

El cordobés 'Bebelo' Reynoso recordó que en el semestre pasado "jugaban Villa y Pavón, que son muy rápidos". "Me entrené al máximo para estar a disposición de Guillermo pero después él decidía el equipo. Jugué mucho en Reserva y me sirvió para estar bien y no perder ritmo pero el técnico definía la convocatoria", añadió.

Cuando asumió Alfaro como nuevo director técnico del club, Reynoso contó que habló con él e hizo "una buena pretemporada". "Me puse muy contento de quedarme en Boca. Siempre estuve al cien por ciento para cuando me necesitaran y trato de hacer lo mejor cada vez que me toca jugar", añadió.

Reynoso, que negó haber estado cerca de pasar a San Lorenzo, comentó que estaba "muy contento de estar en este club tan grande".

"Son impresionantes los movimientos que tienen jugadores como Carlos (Tevez) y otra gente que siempre estuvo en clubes importantes, y yo los veo y aprendo mucho de ellos", destacó.

Sobre su golazo en la victoria de Boca por 4-1, parecido al que Lionel Messi le hizo en España al Betis el domingo último, Reynoso expresó: "Venía buscando el gol hace mucho. Es verdad que el gol fue parecido al de Messi, pero él hizo miles así y yo hice uno. No hay comparación".

El enganche de 23 años aseguró: "Con el grupo me siento muy cómodo. Estamos pensando en la Copa y se nos vienen dando los resultados". Además, dijo ser admirador del ex capitán de Boca Juan Román Riquelme y señaló: "No lo conozco pero siempre lo seguí de chico y trataba de imitarlo".

Reynoso confió también que "siempre se sueña con la Selección, con compartir con esos jugadorazos". "Me estoy sintiendo muy bien y sé que si hacés las cosas bien en Boca, todo puede llegar", remarcó.