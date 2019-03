Gimnasia de Mendoza sorprendió a Aldosivi y lo eliminó del torneo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo de la Primera "B" Nacional, derrotó 1 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata, de la Superliga, en un encuentro válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina de fútbol 2019.

Patricio Cucchi, mediante un tiro penal (a los 33´ del segundo tiempo), marcó el único gol del partido desarrollado en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley.

En el primer tiempo, Aldosivi tuvo la pelota y la claridad la aportó Juan Galeano, bien asociado con Matías Pisano y no tanto con Alan Ruiz.

Ese protagonismo se tradujo en situaciones de gol, como una buena combinación entre Pisano e Iván Colman que Denis Stracqualursi no pudo resolver.

O un cabezazo del propio Stracqualursi que exigió al guardavallas Tomás Marchiori a su costado izquierdo. También hubo un remate de Emiliano Amor de frente al arco que salió increíblemente sobre el travesaño.

Gimnasia apostó a la movilidad de Cucchi, que tuvo un buen cabezazo apenas alto, pero el delantero careció de compañía.

En la segunda mitad, el juego fue más parejo, a Aldosivi le costó generar juego -apenas un cabezazo de Leonel Galeano que sacó Marchiori- y Gimnasia buscó el contraataque, otra vez con Cucchi, algo más acompañado por Sebastián Matos.

En una de esas réplicas, el elenco mendocino contó con una oportunidad inmejorable, cuando el arquero Fabián Assmann derribo en el área al veloz Juan Bauza. Iban 33 minutos. El atacante Cucchi cambió la infracción por gol, con un remate fuerte al medio.

Insistió Aldosivi en los minutos finales pero no pudo torcer la historia.

El equipo mendocino jugará en la siguiente fase con el ganador de River Plate -campeón de las ediciones 2016 y 2017- y Argentino de Merlo, el puntero del torneo de Primera "D".