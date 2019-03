Estudiantes de La Plata venció a Huracán como visitante en el debut de Gabriel Milito

Estudiantes de La Plata venció ayer a Huracán, que suma nueve encuentros sin triunfos, por 1-0, como visitante, y festejó en el debut de Gabriel Milito en su segundo paso como entrenador del conjunto "pincharrata".

El visitante se impuso por el gol de Matías Pellegrini a los 28 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó un "horror" defensivo compartido entre Cristian Chimino y el arquero Antony Silva.

El equipo de Antonio Mohamed se fue silbado tras llegar al noveno partido sin triunfos entre Copa Libertadores y Superliga.

Además, el "Globo" se quedó afuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, en tanto el "León" sumó su segunda victoria al hilo luego del triunfo en el clásico con Gimnasia y comenzó con el pie derecho el segundo ciclo de Milito en el club.

El equipo visitante fue práctico, aprovechó el regalo de Huracán y se llevó un premio demasiado grande de Parque de los Patricios.

Empezó mejor el local con la intención de buscar el gol y la primera de peligro fue a los 14 minutos con un remate de Carlos Auzqui que se estrelló en el palo izquierdo de Mariano Andújar.



El ex Estudiantes y River remató adentro del área grande luego de que Omar Alderete se la bajó como parte de una jugada preparada.

El local era el que proponía, pero sin profundidad, y Estudiantes se replegaba a la espera de un contraataque. Gastón Fernández era lo más claro del "Pincha", que todavía debe pulir la idea de Gabriel Milito.

Cuando pasaba poco y nada, a los 28 minutos, llegó el inesperado gol de la visita que tuvo como protagonistas a Cristian Chimino y al arquero Antony Silva.

El defensor paró la pelota cerca del área chica tras un centro desde la derecha y dejó el balón para el rechazo del paraguayo, pero ante la presión de Matías Pellegrini el guardavallas no pudo pegarle de lleno y el rebote entre la piernas de Chimino y el juvenil atacante "albirrojo" se terminó metiendo en el arco de Huracán. Después se lo perdió Lucas Albertengo para el 2-0.

El local sintió el golpe de ese "horror" defensivo que lo puso abajo en el marcador y la racha negativa de ocho partidos previos sin ganar empezó a pesar en las piernas de los jugadores, que no tuvieron ideas para generar peligro.

Huracán había hecho algo más que su rival, pero un error propio lo terminó dejando sin nada y con mucha preocupación de cara al final del torneo, ya que del cuarto puesto bajó al décimo y hoy se está quedando afuera de toda competencia internacional.

La llegada de un ídolo del club como el "Turco" Antonio Mohamed a la dirección técnica parece no haber llenado el vacío que dejó la partida de Gustavo Alfaro y el nivel de muchos jugadores bajó considerablemente de un ciclo a otro.

Anoche estuvo en la cancha Ramón "Wanchope" Ábila viendo a sus ex compañeros.

Seguramente por la falta de gol, la palabra "extrañar" es la que más se emparenta con lo que generó en los hinchas, que se fotografiaron con él, la presencia del cordobés que se llevó sus tantos a Boca.