Banfield fue más pero no pudo con Godoy Cruz

Banfield fue superior anoche ante el cauteloso Godoy Cruz, pero solo pudo empatar 2 a 2 en el estadio Florencio Sola, por la 23ra. fecha de la Superliga.

Los goles del local fueron señalados por Julián Carranza (PT, 19m y ST, 41m, de tiro penal) y los del equipo mendocino por Juan Martín Lucero (PT, 8m y ST, 44 m).

Las últimas dos derrotas consecutivas lo llevaron al técnico Hernán Crespo a cambiar el dibujo táctico de Banfield (3-4-3), con lo que pronto lo llevó a tomar el protagonismo del juego.

Sin embargo, Godoy Cruz que se había plantado con una actitud cautelosa y dispuesto a jugar de contraataque, logró ponerse en ventaja por una falla de Renato Civelli en la salida, perdiendo la pelota ante la presión de Richard Prieto que rápido cedió para Lucero para convertir ante la salida del arquero debutante Facundo Cambeses (21 años, de la cantera local) (8m).

El "Taladro" no se amilanó y con mucho criterio fue a buscar la igualdad, la que obtuvo tras una muy buena combinación ofensiva que culminó Carranza anticipando la salida de Roberto Ramírez (19).

El arquero del "Tomba" fue clave luego para que los banfileños no llegaran al segundo gol en el primer tiempo ante varios desbordes que desequilibraban a la cerrada defensa mendocina.

El segundo tiempo mantuvo a los locales como absolutos dominadores, generando varias situaciones propicias. La más clara otra vez la tapó Ramírez ante una entrada de Martín Payero (6m).



Finalmente, Banfield debió resignarse al empate porque estuvo a punto de ganarlo con el tiro penal convertido por Carranza (41m), pero como en otros partidos no lo supo sostener, igualando Lucero (44m) con un cabezazo tras un córner.

Así ambos resignaron chances para clasificarse a la Copa Sudamericana 2020 y no pudieron superar sus rachas negativas: Banfield con tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y Godoy Cruz con cinco sin vencer (dos derrotas y tres empates).

El encuentro contó con un espectador de lujo, el ex goleador de Banfield Darío Cvitanich, ahora figura en Racing, camuflado en el palco cinco.

En próxima fecha Banfield visitará a Boca, el viernes 29, y Godoy Cruz al día siguiente recibirá a Patronato.