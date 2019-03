Villa Belgrano cayó en Lincoln y Newbery perdió de local ante Viamonte Fútbol Club

Los equipos de Junín que intervienen en el Torneo Regional que organiza el Consejo Federal de la AFA no tuvieron una buena actuación. En el marco de la octava fecha, Villa Belgrano fue goleado en Lincoln 4 a 0 por Rivadavia; y Jorge Newbery perdió de local 2 a 0 frente a Viamonte Fútbol Club.

Colonial de Ferré y El Linqueño empataron sin goles en el encuentro que completó el octavo capítulo de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

En el Estadio "El Coliseo", Rivadavia fue implacable. El equipo de Fabio Schiavi confirmó su levantada ante Villa, lo goleó y así sumó su cuarta victoria al hilo. Alejandro López, en dos oportunidades; Emiliano Perujo y Emmanuel Barboza marcaron los goles del triunfo albirrojo.

Por el lado de Newbery, el equipo de Fabio Nigro aún no puede ganar en el torneo y frente a Viamonte sumó una nueva derrota. Fue 2 a 0 con conversiones de Nicolás Castillo y Braian Avilés para el "Decano".

La octava fecha se completó con el empate sin goles entre Colonial de Ferré y El Linqueño. En el noveno capítulo se jugarán los siguientes partidos: Viamonte FC vs. Villa Belgrano, El Linqueño vs. Rivadavia (L) y Jorge Newbery vs. Colonial Ferré.

En la última, la fecha 10, se medirán Colonial de Ferré vs. Viamonte FC, Rivadavia vs. Jorge Newbery y Villa Belgrano V. El Linqueño.