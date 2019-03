Racing superó a Belgrano y sigue su camino hacia el título

Racing Club superó anoche a Belgrano, de Córdoba, por 1 a 0 en el estadio Presidente Perón, y dio otro paso en su camino triunfador hacia el título al cumplir su compromiso de la 23ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Con el gol de Lisandro López, marcado al minuto de juego, Racing se impuso sacándole cuatro puntos de ventaja a Defensa y Justicia, al que le metió más presión para su partido de mañana a las 11, ante Patronato en Paraná.

Desde el mismo inicio del encuentro Racing mostró sus credenciales para confirmar por qué es el puntero de la Superliga, reafirmado en una conjunción infalible: la localía y los goles de Lisandro López.

Un estadio que se hizo prácticamente inexpugnable en este campeonato, basando gran parte de su campaña con los diez triunfos y dos empates en este escenario y con las conversiones del capitán, como en esta oportunidad, que ya al minuto de juego en una rápida jugada puso su sello.

Tras un centro cruzado y rasante de Eugenio Mena, que no alcanzó a desviar Tomás Guidara, apareció el "Licha" para anticipar a Marcelo Herrera y doblegar sin inconvenientes al arquero César Rigamonti.

Jugada clave para la "Academia", porque no solo le otorgó tranquilidad y facilidad para manejar las acciones posteriores, sino que obligó a Belgrano a variar sobre la marcha todo lo que había planificado el DT Diego Osella para contener al adversario.

Cuando Racing ya había realizado los méritos necesarios para aumentar la ventaja, el travesaño del arco visitante se la negó ante un cabezazo de Nery Domínguez que ya había superado al arquero de la "Docta" (28m).

En los últimos 10 minutos del primer período Racing bajó un poco el ritmo, pero siempre presionó y con la pelota al pie, por abajo y con desbordes creó peligro con sus hombres de avanzada, ante el desesperado e impreciso "Pirata".

La tensión se mantuvo en las tribunas, cubiertas por cerca de 42.500 hinchas académicos que se mantuvieron firmes bajo la persistente lluvia, y en el campo, pero no impidió el andar triunfador del equipo albiceleste, y así se jugó hasta el final incierto porque Belgrano se recompuso y Racing no lo pudo cerrar antes.

Cierre que precisamente produjo el enojo de Lisandro López con el DT Coudet al sustituirlo unos instantes antes por Julián Lopez, aunque pronto se tranquilizó en el banco por la ovación de la gente.

Por la 24ta fecha, penúltima de la Superliga, Racing visitará a Tigre, en Victoria, el domingo 31 en horario a confirmar. El misno día, a las 13.15, Belgrano, muy comprometido con el descenso, visitará a Lanús.