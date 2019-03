Platense goleó a Arsenal y se metió en puestos del reducido

Platense goleó ayer a tarde de local a Arsenal, de Sarandí, por 3 a 0, en el partido de la vigésima fecha de la Primera B Nacional, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Con este triunfo, el "Calamar" pudo ingresar a los puestos del reducido por el segundo ascenso a la Superliga, al sumar 28 puntos y en la octava posición; el 'Arse' se mantuvo en la tercera ubicación con 34 unidades, pese a la derrota.

Los goles en la victoria de Platense fueron convertidos por Hernán Lamberti, a los 7 minutos del primer tiempo y en el segundo, a los 3 y 40 minutos, por Cristian Tarragona para redondear la goleada.

La vigésima fecha de la B Nacional se había iniciado el viernes a la noche con el triunfo de Gimnasia, de Mendoza, como local, sobre Agropecuario Argentino por 1 a 0 con gol de Lucas Bandunciel, a los 41 minutos del segundo tiempo.

Las posiciones

Con estos resultados las posiciones siguen encabezadas por Sarmiento, de Junín, con 38 puntos -el primero asciende directo a la Superliga- y lo siguen: Nueva Chicago, 36; Arsenal, 34; Villa Dálmine, 30; Brown (A), Agropecuario y Gimnasia (M), 29; Platense (+8) e Independiente Rivadavia (+6) -hasta aquí los ocho que clasifican al reducido por el segundo ascenso-; Mitre (SdE) 28 (+1); Defensores de Belgrano y Central Córdoba (SdE), 26; Temperley, Almagro y Ferro, 24; Gimnasia (J), 23; Rafaela, 22; Santamarina, 21; Dep. Morón, 20; Instituto y Olimpo, 19; Quilmes, 17; Brown (PM), 16; Chacarita, 13 y cierra Los Andes, con 11 puntos -por ahora desciende a la primera B-.

Cómo sigue

La jornada proseguirá hoy de acuerdo al siguiente detalle: A las 15.05, Nueva Chicago - Chacarita Juniors (TV, TyC Sports); a las 16, Los Andes - Ramón Santamarina; Olimpo - Temperley; Brown (PM) - Mitre (SdE); Ferro - Morón; Brown (A) - Independiente Rivadavia; a las 19, Almagro - Def. de Belgrano (TV, DirecTV) y Central Córdoba (SdE) - Gimnasia (J) y a las 20, Atlético de Rafaela - Instituto.

El Verde, con los once confirmados

El cierre de la esta fecha será con el actual puntero Sarmiento, recibiendo en el "Eva Perón" a Quilmes, que pugna por no descender, mañana lunes a las 21.05 (TV, TyC Sports).

De cara al duelo contra el "Cervecero", el plantel del Verde se entrenó ayer en el estadio y en el ensayo de fútbol el DT Iván Delfino no dejó dudas sobre el conjunto inicial. Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini serán los once del equipo titular para defender el liderazgo.