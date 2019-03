"Sarmiento es un equipo ordenado, directo y práctico", opinó Franco Leys

Franco Leys es un jugador clave en el buen andamiaje que viene teniendo Sarmiento, líder del Campeonato de la B Nacional. El volante llegó al club recomendado por el entrenador Iván Delfino y ha sido otro de los grandes acierto del DT.

En diálogo exclusivo con Democracia, el mediocampista del Verde habló del buen torneo que viene realizando el equipo, de los errores que se han cometido, de los aciertos y de un futuro donde la palabra "ascenso" forma parte de un sueño colectivo.

-En una semana distinta, corta ¿En qué se trabajó?

-Fue una semana relativamente corta y después de este viaje largo a Mendoza trabajamos en los errores que cometimos, hablamos mucho del partido y después ya dimos vuelta la página para empezar a preparar el partido frente a Quilmes. Para nosotros los partidos que quedan son todas finales y tenemos la responsabilidad de tomarlas como tal.

-Los dos últimos partidos se podrían haber ganado, Sarmiento estuvo muy cerca.

-Sí, ya nos lamentamos por esos cuatro puntos que perdimos pero bueno, en algún punto estamos tranquilos porque hicimos todo para ganarlos y no se nos dio. A veces por detalles se pierde, se empata o se gana; y creo que este equipo ha aprendido a corregir muchas cosas. Creo que en el balance general nos han costado los primeros minutos, nos pasó en Mendoza y nos pasó frente a Morón. Nos cuenta el arranque y después no estuvimos finos en algunas definiciones, ahí en los últimos tramos. Quizás no estamos teniendo la eficacia que tuvimos en el semestre pasado, pero sin embargo seguimos ahí arriba.

-Se está dando una definición pareja, quizás eso describe lo duro que es el torneo.

-Cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso también ha quedado demostrado y eso también habla de lo duro que es el torneo. Nosotros no subestimamos a nadie, tomamos a los rivales de la misma manera porque de lo contrario te pueden ganar. Es un torneo raro pero durísimo. Ahora nos toca Quilmes, un club grande, que está peleando cosas importantes, que se quiere salvar del descenso, que tiene amor propio y que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores muy importantes. Por eso tenemos que estar más atentos que nunca.

"Nos quedan cinco finales, nosotros lo tomamos así. Contra Quilmes es la primera".

-¿Es un partido clave contra Quilmes?

-Nos quedan cinco finales, nosotros lo tomamos así. Contra Quilmes es la primera. Nos quedan cinco rivales y nuestra actitud es la de querer pasarlos a todos por arriba, ganarles a todos. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso y frente a Quilmes tenemos que ganar como sea.

-¿Cómo describirías el juego, el estilo de este Sarmiento puntero?

-Sarmiento es un equipo ordenado, directo y práctico. Tuvimos la suerte de golpear en momentos justos, pero creo que una de las principales virtudes de este equipo es el orden táctico. Y corremos mucho, hasta el último momento. Eso también es un gran mérito.

-¿Cuál es la versión que más te gustó de este equipo?

-Contra Chacarita yo no jugué pero me gustó mucho el equipo, contra Platense de local, también. Hemos sido prácticos para atacar y muy ordenados para defender.

-¿Te imaginabas este presente, siendo titular y teniendo este nivel?

-Uno trabaja y se sacrifica para esto. Yo vine con la ilusión de jugar y por suerte se me está dando. Aporto desde el lugar que me corresponda y valoro mucho el lugar que hoy me está dando el entrenador en el equipo.

-Completame la frase, Sarmiento está para…

-Para ganar todas las finales que nos quedan.