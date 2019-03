Último capítulo para el Torneo Nocturno

Mañana será el gran día para la definición del Torneo Nocturno 2018/2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Desde las 20.30, en el estadio de Mariano Moreno, volverán a jugar Rivadavia de Junín ante River Plate (J), en un duelo definitorio. Si no hay vencedores en los 90 minutos la historia se definirá por penales. El ganador se quedará con la Copa "Oscar Sardi".

En relación al fútbol local, cabe destacar que el jueves a la noche desde la liga confirmaron que el torneo Apertura 2019 arrancará el 31 de marzo. El certamen inicial se jugará todos contra todos, a una sola rueda y el equipo que sume mayor cantidad de puntos será el campeón. En caso de empate en el primer puesto se jugará un partido para definir al campeón.

En la primera fecha del apertura jugarán: Defensa Argentina vs. Independiente (J), Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín, Rivadavia de Lincoln vs. Origone Fútbol Club, BAP vs. River Plate, Jorge Newbery vs. Deportivo Baigorrita y Mariano Moreno vs. Sarmiento. Libre: Ambos Mundos.