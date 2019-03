Gimnasia recibe en La Plata a Newell's en el inicio de la fecha 23

Gimnasia y Esgrima La Plata, de mala campaña y golpeado tras haber perdido el clásico ante Estudiantes, recibirá hoy a Newell's Old Boys, que arrastra dos derrotas consecutivas, en el encuentro que dará inicio a la fecha 23 de la Superliga.

Gimnasia será local en el bosque platense desde las 19 con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación de la señal de cable Fox Sports Premium.

Gimnasia tiene 22 puntos, 30 menos que el líder Racing, y viene de perder con Estudiantes por 1-0 en un partido caliente que le dejó tres jugadores suspendidos y la necesidad de sumar, ya que matemáticamente aún puede irse al descenso, aunque si como se presume evita esa situación, igual quedará muy comprometido para la próxima temporada por su bajo promedio.

Newell's, por su parte, con 25 puntos, viene de perder con River (4-2) y Talleres (2-1), en partidos en los que no contó con su capitán y figura, Maximiliano Rodríguez, quien padece una distensión muscular y tampoco jugará en La Plata.

En el "Lobo" platense, el entrenador Darío Ortiz hará cuatro cambios, tres obligados y uno táctico: no estarán Alexis Martín Arias, Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi, los tres por suspensiones, y serán reemplazados por Sebastián Moyano, Franco Mussis y Germán Guiffrey, mientras que saldrá Jesús Vargas e ingresará Brian Mansilla, en una variante táctica.

En Newell's, el DT Héctor Bidoglio también hará cambios, ya que ingresarán Stefano Callegari por Teodoro Paredes, Juan Pablo Freytes por Mariano Bíttolo -afectado por un esguince de rodilla-, Aníbal Moreno por Jerónimo Cacciabue y Juan Manuel Requena por Braian Rivero, en los dos últimos casos por encontrarse suspendidos.

El historial entre ambos es de 127 partidos, de los cuales Newell's ganó 50, Gimnasia 42 y empataron 35 veces.

También hoy, de las 21.10, se miden Aldosivi ante Colón.



Cómo se jugará el capítulo 20

Mañana

13.15: Vélez vs. Atl Tucumán.

15.30: Unión vs. Lanús

17.45: San Martin (SJ) vs. Argentinos

20.00: Racing Club vs. Belgrano

El domingo

11.00: Patronato vs. Def. y Justicia

13.15: Talleres (C) vs. Tigre

15.30: Rosario Central vs. San Lorenzo

17.45: River Plate vs. Independiente

20.00: San Martin (T) vs. Boca Juniors



El lunes

19.00: Banfield vs. Godoy Cruz

21.10: Huracán vs. Estudiantes