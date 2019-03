Sarmiento retomó el trabajo y Delfino ya piensa en los titulares para recibir a Quilmes

Tras el empate sin goles del martes en Mendoza, frente a Independiente Rivadavia, Sarmiento retomó ayer el trabajo en el predio "Ciudad Deportiva". Allí, el entrenador Iván Delfino ya comenzó a analizar el equipo titular que el lunes tendrá que recibir a Quilmes, desde las 21.05 y en el Estadio "Eva Perón", en el partido correspondiente a la fecha 20 del Campeonato de la B Nacional.

De cara al choque contra el "Cervecero", Delfino podrá disponer del regreso del volante Leonardo Villalba, quien ya cumplió con su fecha de suspensión (cinco amarillas); y también podría contar con el defensor Wilfredo Olivera quien se sigue recuperando de un pequeño desgarro sufrido hace diez días en el museo de su pierna derecha.

Con Villalba listo para volver y con Olivera en duda, el entrenador del Verde encabezará hoy el primer ensayo de fútbol donde pondrá en cancha el probable equipo que recibirá a Quilmes. Entre las posibilidades, un once tentativo sería con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Ariel Kippes u Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini o Sebastian Penco.

Sarmiento (19 partidos) es líder con 38 unidades, seguido por Nueva Chicago (18) con 36, Arsenal (19) con 34, Villa Dálmine (19) con 30; Brown de Adrogué (19) y Agropecuario (19) con 28.

La fecha 20 arranca esta noche en Mendoza

Gimnasia de Mendoza será local hoy ante Agropecuario de Carlos Casares en el partido con el cual comenzará la 20ma. fecha del torneo de Primera B Nacional y en el que estarán en juego valiosos puntos para ambos equipos en la lucha por clasificar para el reducido que determinará el segundo ascenso. El partido se jugará desde las 17.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Gimnasia, dirigido por José María Bianco, tiene 26 unidades y está 11mo y fuera del octogonal por saldo de goles, mientras que Agropecuario tiene 29 en el sexto puesto.

Los tres puntos son muy necesarios para los dos equipos, el cuyano para poder ingresar a la zona de clasificación y Agropecuario para reafirmar su lugar en esa definición.

Las probables formaciones, en Gimnasia: Tomás Marchioni; Lucas Fernández, Diego Mondino, Lucas Márquez y Leandro Aguirre; Lucas Baldunciel, Diego Auzqui, Pablo Cortizo y Gonzalo Bazán o Juan Bauza; Patricio Cucchi y Sebastián Matos. DT: José María Bianco.

Agropecuario: Germán Salort; Nahuel Gómez, Lucas Vesco, Federico Rosso y Exequiel Narese; Jonathan Blanco, Nicolás Talpone, Edgardo Maldonado y Tomás Fernández; Alejandro Gagliardi y Gonzalo Urquijo. DT: Felipe De la Riva.



El resto

Mañana sábado 16 juegan: Platense vs. Arsenal (13:05 hs TV).

El domingo: Nueva Chicago vs. Chacarita Juniors (15:05 hs TV), Almagro vs. Defensores de Belgrano (16:00 hs), Los Andes vs. Santamarina (16:00 hs), Olimpo vs. Temperley (16:00 hs), Guillermo Brown (PM) vs. Mitre (SDE) (16:00 hs), Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (16:00 hs), Brown de Adrogue vs. Independiente (MZA) (16:00 hs), Central Córdoba (SDE) vs. Gimnasia de Jujuy (19:00 hs), Atlético Rafaela vs. Instituto de Córdoba (20:00 hs).

El lunes 18, lo ya mencionado, Sarmiento vs. Quilmes (21:05 TV). Libre: Villa Dálmine.

Achucarro "calentó" el clásico con "Chaca"

El volante de Nueva Chicago David Achucarro afirmó ayer que Chacarita, próximo rival el domingo en Mataderos, "salvará el año si se lleva un punto" de su cancha, en el marco de la 20ma. fecha de la Primera B Nacional.

"Ellos no están haciendo una buena campaña entonces se van a jugar la vida porque salvan el año si se llevan algo de Mataderos", aseguró el ex Boca en una nota con el sitio web "Solo Ascenso".

Chicago (36 puntos) se mantiene como escolta de Sarmiento (38), a dos unidades y con un partido menos -ya quedó libre-, y en caso de ganar el domingo se trepará a la cima del campeonato y ocupará la plaza por el primer ascenso, al menos hasta que el equipo de Delfino juegue ante Quilmes.

Por su parte, Chacarita (13 puntos) lleva cinco derrotas seguidas y no gana desde el 18 de noviembre contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1-0) como local.

"Sabemos que se nos vienen partidos muy difíciles, dos clásicos juntos, pero estamos convencidos de que podemos afrontar estos partidos y ser candidatos", cerró.

Chicago formará el domingo con Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Adrián González, Achucarro, Diego Martínez; Gonzalo Miceli, Soto; Alejandro Melo, Arnaldo González, Esteban Orfano; Juan Sánchez Sotelo.