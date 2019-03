River Plate no pudo ante Palestino de Chile, en un "Monumental" vacío

En un estadio "Monumental" que no tuvo público, por la suspensión que la Conmebol le aplicó a River Plate por los incidentes previos al partido que en definitiva no se jugó en diciembre pasado ante Boca Juniors, los "millonarios" recibieron a Palestino de Chile.

Terminaron empatando, en enodino cotejo, sin goles, por el Grupo "A" de la Copa Libertadores de América.

Los de la banda roja, elenco que volvió a dirigir Matías Biscay al cumplir Marcelo Gallardo la suspensión aplicada (cuatro fechas) tras la revancha de semifinales de 2018 ante Gremio de Brasil, buscaron en todo momento quebrar a los orientados por Ivo Basay, pero su rival se pudo abroquelar bien atrás y cuando pudo, salió de contra.

No tuvo una buena noche el conjunto que defiende el título y cosechó su segundo empate en el máximo torneo continental de clubes.



Rosario Central perdió en Chile

Por su parte, Rosario Central se presentó anoche en Chile, visitando en el estadio "San Carlos de Apoquindo" a Universidad Católica de ese país,cayendo enla última jugada del cotejo, tras mucho batallar.

Los "canallas", que rápidamente perdieron por lesión al lateral izquierdo Oscar Cabezas, sufrieron a los 28´ con el gol que anotó Edson Puch y de allí en más, los trasandinos manejaron el juego.

Pese a que los dirigidos por Paulo Ferrari buscaron llegar al empate, el segundo tiempo fue muy flojo, ya que los locales mucho no intentaron y los auriazules tuvieron poco juego para ir en busca de la paridad.

Cuando parecía que la suerte estaba echada para los de la "Chicago Argentina", apareció en escena el ingresado Duvan Vergara y le dio el empate parcial a Rosario Central, algo que parecía definitivo.

Pero a los 50 minutos del complemento, con un disparo penal del ex Racing, Luciano Aued, ganó el conjunto trasandino 2 a 1, dejando sin nada a los "canallas".