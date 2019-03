El Municipio entregó material deportivo a entidades

El Gobierno de Junín continúa con el programa de acompañamiento por el que suministra a los clubes de la ciudad de las herramientas necesarias para el desarrollo de las escuelas de formación.

En esta oportunidad, las entidades beneficiarias fueron River Plate, Independiente y Villa Belgrano, quienes recibieron un compendio de pelotas nuevas para que los chicos puedan practicar con las mejores condiciones.

Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes municipal, se hizo presente en los tres clubes mencionados a los efectos de asignar el material correspondiente. El primero de ellos fue “La Loba”, donde el funcionario manifestó:

“Para nosotros siempre es un placer acompañar a cada una de las instituciones de la ciudad. Hablamos con el profesor y nos contó que tiene 137 chicos inscriptos que practican deportes solamente en la escuelita, lo que constituye un número más que importante”.



“Es importante estar cerca de los clubes por el trabajo de contención social que logran, por todo lo que desarrollan y porque estas instituciones son ámbitos plenamente educativos. En este sentido, formar a un chico dentro de un club es inculcarle los valores del deporte que tienen que ver con el cumplimiento de horarios, con respetar al técnico, a los compañeros y al árbitro; son un montón cuestiones que están implícitas en el deporte”, añadió.

Amplió conceptos diciendo: “No queremos que ningún club de Junín no pueda comenzar sus actividades por no contar con los materiales deportivos correspondientes. Por eso, desde el primer año de gestión lanzamos el programa ‘Clubes en marcha’ en el cual las instituciones reciben las herramientas necesarias para dar inicio a las prácticas”, afirmó Pueyo y finalizó diciendo:

"Estamos en contacto con cada una de las comisiones directivas de los clubes y eso hace que todo sea mucho más rápido”.

En tanto, Germán Bertolot, secretario de la directiva del Club Atlético River Plate dijo que “a nosotros esto nos da una mano bárbara y toda la comisión comparte absolutamente las palabras de Daniel (Pueyo). Como parte de una institución deportiva que cuenta con una gran cantidad de chicos, es fundamental que podamos tener todos los materiales deportivos, ya sean pelotas, conos, etc. Uno pone todo el esfuerzo, pero si no tenemos el apoyo que tenemos en este momento, es realmente complejo seguir adelante. Estamos muy agradecidos y contentos por este programa”.

Por su parte, Marcelo García, concejal de Cambiemos, destacó la importancia que el deporte tiene para el Gobierno de Junín, al expresar que “es uno de los ejes que tuvo desde un principio esta gestión y que el intendente Petrecca así lo entendió. Todas las áreas están abocadas a esto y es muy importante, sobre todo por la inculcación de los valores que mencionaba Daniel, que forman parte de una educación no formal”.

Seguidamente, afirmó que “por medio del deporte y del juego, los chicos aprenden reglas que luego pueden aplicar a lo largo de sus vidas. Por eso es necesario sostener este programa y darles las herramientas necesarias a los clubes para que puedan seguir con esta faceta importantísima a nivel social, ya que son quienes están enraizados en cada uno de los barrios y conocen la realidad que se vive”.

En River Plate y Villa Belgrano

Luego de su paso por las instalaciones del Club River Plate, Pueyo prosiguió con la entrega en el Club Independiente donde dialogó con Fernanda Riveros, secretaria de la comisión directiva de la institución y con Martín Botasso, profesor de las categorías décima, novena y octava.

“Esto es muy lindo porque las pelotas son el instrumento de trabajo de los niños y siempre hacen falta. Aparte es una satisfacción muy grande ver la cara de alegría que ellos ponen al recibirlas. El acompañamiento del Municipio es continuo y para nosotros muy importante porque somos un club que no tiene mucho dinero para poder sustentar estas escuelas formativas”, aseguró Riveros.

A su vez, Bottasso, señaló que “para los chicos esto es algo lindísimo, fundamental y significa un apoyo muy importante porque este es un club bastante humilde, en el que se hace todo a pulmón. Tenemos aproximadamente unos 40 o 50 chicos que vienen a practicar y es muy bueno contar con estas herramientas”.

Por último, el subsecretario de Educación y Deportes se apersonó a las instalaciones del Club Villa Belgrano, para proveer el correspondiente equipo de pelotas a Diego Yacullo, presidente de la institución.

Luego de la conversación, el dirigente indicó que “estamos muy agradecidos al Municipio y en especial a Daniel Pueyo que siempre está junto a nosotros en cada solicitud que le planteamos. Tener material nuevo siempre es muy útil porque nunca alcanza, sobre todo para las escuelitas deportivas a la que vienen chicos de entre 3 y 11 años, quienes se suman a las demás categorías y hacen un total de 200 aproximadamente. En este sentido, las pelotas constituyen una herramienta fundamental para la formación de ellos”, cerró.