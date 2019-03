Jorge Newbery cayó ante El Linqueño

Jorge Newbery de Junín perdió anoche en su visita a El Linqueño por 1 a 0 en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Regional de Fútbol que organiza el Consejo Federal de la AFA. Con esta derrota, el conjunto de nuestra ciudad sigue sin ganar en el certamen y se hunde en tabla de posiciones de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

Con un equipo alternativo, El Linqueño demostró paciencia para lograr el triunfo. Recién en el segundo tiempo, los dirigidos por Julio Ramírez encontraron la victoria gracias al tanto del defensor Maximiliano Acosta.

Esta fecha siete se completará hoy en Los Toldos cuando Viamonte Fútbol Club reciba desde las 21 a Rivadavia de Lincoln con el arbitraje de Carlos Viglietti y las asistencias de Sergio Marquetti y Martín Bonomi (terna de Salto).



Lo que resta

Fecha 8 – 17/03/19: Jorge Newbery vs. Viamonte FC, Colonial F vs. El Linqueño y Rivadavia vs Villa Belgrano.

Fecha 9 – 23/03/19: Viamonte FC vs. Villa Belgrano, El Linqueño vs. Rivadavia y Jorge Newbery vs. Colonial F.