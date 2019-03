Con tres cambios confirmados, el Verde juega en Mendoza frente a Independiente Rivadavia

Sarmiento (37 puntos), líder del torneo de la Primera B Nacional, asumirá hoy una riesgosa visita en Mendoza a Independiente Rivadavia (27), en el encuentro que cerrará la 19na. fecha. El partido comenzará a las 21.40 en el estadio Bautista Gargantini de la capital mendocina y contará con el arbitraje de Lucas Novelli. Habrá televisación en directo de la señal TyC Sports.

El conjunto de nuestra ciudad, dirigido por Iván Delfino, se mantiene en lo más alto de la tabla tras el agónico empate 1-1 que concedió Nueva Chicago (36) en su traslado a Santiago del Estero para medirse con el local Mitre (28).

En el Verde habrá tres modificaciones en la formación que viene de igualar 1-1 con Deportivo Morón: Ariel Kippes irá por Wilfredo Olivera (lesionado), Guillermo Farré (ya recuperado) entrará por Sergio Quiroga y Sebastián Penco será el sustituto de Leonardo Villalba (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas).

Por su parte, en el conjunto ‘azul’ de la capital mendocina, que viene de empatar 2-2 con Quilmes, el DT Gabriel Gómez introducirá como variantes los ingresos de Yair Marín por Rodrigo Colombo (esguince de rodilla izquierda) y Federico Castro (ya habilitado tras cumplir la suspensión) por Luciano Sánchez.



En un final polémico, Los Andes le empató a Gimnasia de Jujuy

Los Andes logró un empate agónico 1-1 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con un final polémico, en el marco de la 19ta. fecha del torneo de la Primera B Nacional. Los goles del encuentro fueron anotados a los 34 minutos del segundo tiempo por Nicolás Contín, mientras que el experimentado Marcos Brítez Ojeda, a los 51m., marcó la paridad para el conjunto visitante.

El partido tuvo un aceptable desarrollo, aunque las emociones llegaron en el segundo tiempo. Gimnasia mostró cierto orden en la primera parte y, sin llegar al área rival con real peligro, mantuvo la confianza que le permitió en el complemento conseguir la apertura del marcador, a través de Contín.

A los 34 minutos, el delantero aprovechó un rebote que dio el arquero Leandro Requena y puso en ventaja a su equipo, pero en esa misma jugada se lesionó y debió ser reemplazado. Los Andes debió plantear un juego más audaz en procura de la igualdad y así llegó en profundidad un par de veces.

Cuando se jugaba tiempo de descuento, el conjunto visitante -situado aún en zona de descenso- desaprovechó un tiro penal, ya que el arquero Carlos Di Giorgi le atajó el disparo a Brítez Ojeda. La maniobra estuvo envuelta en polémica, ya que un árbitro asistente había levantado el banderín por posición adelantada, mientras que el árbitro Sebastián Ranciglio cobró una supuesta mano de Sebastián Sánchez.

Brítez Ojeda se tomó revancha un rato después, con un cabezazo que estableció la igualdad y le permitió a los ‘milrayitas’ sumar su tercer empate consecutivo.

Arsenal no pudo con Almagro en Sarandí

Arsenal no pudo ayer a la tarde con Almagro, con el que finalmente igualó sin goles, en la continuidad de la fecha 19. En Sarandí, el equipo local no pudo con su par de José Ingenieros y debió conformarse con la paridad, resultado que le impidió nivelar la línea del escolta Nueva Chicago, quedándose con 34 unidades.

Por su lado, el conjunto dirigido por Gastón Esmerado, que a mitad de la semana pasada accedió a los 16vos. de final de la Copa Argentina tras eliminar en los penales a Atlético de Rafaela, continúa en la mitad de la tabla, con 24 puntos.

También anoche, Santamarina le ganó 1 a 0 Atletico Rafaela con un tanto de F. Oliver; mientras que Agropecuario Argentino de Carlos Casares superó de local por 2 a 0 a Platense con anotaciones de G. Urquijo (pen.) y N. Talpone.

El resto de los resultados

Los otros marcadores de la fecha, registrados entre sábado y domingo, fueron los siguientes: Deportivo Morón 0-Brown de Adrogué 1 (Lucas Campana); Villa Dálmine 2 (Mariano Miño y Federico Recalde)-Gimnasia de Mendoza 0; Temperley 0-Brown de Puerto Madryn 0; Defensores de Belgrano 2 (Nicolás Messiniti, de penal; y Martín Pérez Guedes)-Central Córdoba de Santiago del Estero 0

Instituto de Córdoba 4 (Pablo Vegetti -3, dos de penal- y Mateo Klimowicz)-Olimpo de Bahía Blanca 0; Chacarita 0-Ferro 1 (Enzo Díaz); Mitre de Santiago del Estero 1 (Leandro Navarro)-Nueva Chicago 1 (Alejandro Melo).