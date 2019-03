Estudiantes ganó el clásico 160º de La Plata

Estudiantes se quedó ayer con el clásico 160 de La Plata al vencer a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 en el estadio denominado “Único”, donde los dos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Lorenzo Faravelli en la visita y Mateo Retegui en el local, aunque la primera de ellas se produjo antes de la media hora del primer tiempo y la segunda cuando expiraba el partido.

En un cotejo caliente, que estuvo condicionado por las decisiones del árbitro Germán Delfino, Estudiantes se impuso a Gimnasia y lo siguió complicando en la pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Es que para colmo de males para el “Lobo”, cuando finalizó el encuentro el capitán Alexis Martín Arias le arrojó un balón a Delfino y también recibió la tarjeta roja, con las consecuencias que puede tener esta actitud para el guardavallas “tripero”.

Otro que fue expulsado en el conjunto albiazul fue su entrenador, Hernán “Indio” Ortiz, por protestarle al árbitro del encuentro.

El único tanto del partido lo marcó Lucas Albertengo cuando se jugaban 44 minutos del primer tiempo, al ganar de cabeza en un corner.

Los jugadores gimnasistas se fueron muy enojados por dos decisiones en particular de Delfino, ya que consideraron que debió expulsar al delantero "pincharrata" Mariano Pavone por un codazo que le pegó a Gonzalo Piovi, mientras que advirtieron como excesiva la decisión de sacarle la tarjeta roja a Faravelli por una falta sin demasiada violencia que le cometió a Gastón “La Gata” Fernández.

Justamente la expulsión de Faravelli tuvo lugar a los 29 minutos de la primera etapa y lo sintió, ya que no encontró la forma de lastimar a un Estudiantes que se paró bien en el campo de juego y estuvo cerca de aumentar la diferencia en el marcador.

Este resultado le impidió a Gimnasia empezar a despedirse de la pelea por no descender, ya que le lleva apenas cuatro puntos a Belgrano, Patronato y San Martín de San Juan, los tres equipos que por ahora ocupan la última plaza para bajar a la “B” Nacional.

Por su parte Estudiantes, que está decimoséptimo en la Superliga con 24 puntos, transita por una pobre realidad apenas mitigada por este nuevo triunfo en el clásico, mientras renueva esperanzas con la nueva etapa que Gabriel Milito iniciará esta semana al frente del equipo, luego de que hoy lo dirigiera interinamente Pablo Quatrocchi tras el alejamiento de Leandro Benítez en la jornada anterior.

Fiel a su condición de técnico de inferiores Quatrocchi incluyó como titular en el lateral izquierdo al juvenil Facundo Mura, que viene de jugar el Sudamericano Sub-20 que clasificó al seleccionado argentino a los Juegos Panamericanos de Lima y al Mundial de la categoría en Polonia.

La figura del vencedor, por construirse en el equilibrista del medio campo “albirrojo”, fue el volante Enzo Kalinski, quien ayer cumplió 32 años.