Villa Belgrano le ganó a Colonial de Ferré en "El Bosque" y sueña con la clasificación

Villa Belgrano ganó, sube y sueña. En el marco de la séptima fecha del Torneo Regional de Fútbol que organiza el Consejo Federal de la AFA, los de la "V azulada" vencieron en el Estadio "El Bosque" a Colonial de Ferré por 2 a 0 y sumaron de a tres para escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Norte, posición que le estaría dando la clasificación a la próxima ronda.

En el trámite de las acciones, el partido se presentó parejo, con más dinámica que juego pero con algunos pasajes entretenidos. Con el correr de los minutos, Villa demostró más orden y en base a la solidez defensiva comenzó a generar peligro. Fue así como a los 30 minutos Wenceslao Soler marcó el primer tanto de la tarde que puso en ventaja a los "villeros".

En el complemento, Villa no perdió el ímpetu y a los siete volvió a marcar por intermedio del buen delantero Sebastián Piccirillo. Con la ventaja a su favor, el conjunto de Albarello fue inteligente para dejar que los minutos pasen y también se defendió bien para finalmente quedarse con un gran triunfo.

Ahora con la victoria el conjunto de nuestra ciudad quedó como escolta y se metió en zona de clasificación. Por eso la ilusión está intacta.

La fecha siete

El capítulo siete de este grupo continuará hoy lunes con la visita que tendrá que realizar el Newbery a Lincoln para enfrentar a El Linqueño, único puntero e invicto del grupo. El encuentro comenzará a las 21 con el arbitraje de Javier Brítez y las asistencias de Daniel Oronel y Edmil Puyó (terna de Ascensión).

Por último, mañana martes, en Los Toldos, Viamonte Fútbol Club recibirá desde las 21 a Rivadavia de Lincoln con el arbitraje de Carlos Viglietti y las asistencias de Sergio Marquetti y Martín Bonomi (terna de Salto).

Lo que resta

Fecha 8 – 17/03/19: Jorge Newbery vs. Viamonte FC, Colonial F vs. El Linqueño y Rivadavia vs Villa Belgrano.

Fecha 9 – 23/03/19: Viamonte FC vs. Villa Belgrano, El Linqueño vs. Rivadavia y Jorge Newbery vs. Colonial F.

Fecha 10 – 31/03/19: Colonial F vs. Viamonte FC, Rivadavia vs. Jorge Newbery y Villa Belgrano vs. El Linqueño.