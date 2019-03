Sarmiento de Junín viaja con equipo confirmado a visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza

El plantel profesional de Sarmiento entrenó ayer por la tarde de manera liviana, realizando trabajos físicos y luego practicó jugadas con pelota parada, cerrando los entrenamientos de cara al partido de mañana como visitante, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, cotejo que cerrará la decimonovena fecha de la Primera "B" Nacional de fútbol.

Luego de compartir la cena, el plantel verdolaga inició en los primeros minutos de hoy el viaje en micro a la ciudad Mendoza, concentrando allí para el cotejo a iniciarse mañana a las 21.40, con arbitraje de Lucas Novelli.

Para ese trascendental pleito para el CAS, se confirmó que el experimentado zaguero central Wilfredo Olivera no se recuperará de la dolencia experimentada en el muslo de pierna derecha (en el empate como local 1 a 1 ante Deportivo Morón) y será reemplazado por Ariel Kippes.

Otra variante estará en la zona media, ya que fue suspendido por una fecha, por llegar al límite de tarjetas amarillas, el volante ofensivo Leonardo Villalba, ingresando en su lugar el delantero Sebastián "Motoneta" Penco, bajando Nicolás Orsini a la línea de mediocampistas.

Por otra parte, al recuperarse el medicoampista central Guillermo Farré, quien no jugó ante Deportivo Morón, volverá al elenco titular en lugar de Sergio "Checho" Quiroga.

De esta manera, salvo contratiempos de último momento, el equipo que jugará en Mendoza, será con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Nicolás Orsini, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Sebastián Penco y Nicolás Miracco.

Además, viajan rumbo a Mendoza al cierre de esta edición el arquero Facundo Daffonchio, Guillermo Sotelo, Juan Antonini, Martín García, Fermín Antonini, Sergio Quiroga, Matías Garrido, Gabriel Sanabria y Joaquín Vivani.

En cuanto al rival de Sarmiento, Independiente Rivadavia de Mendoza formaría ante el "Verde" con Cristian Aracena; Julián Navas, Jorge Zules Caicedo, Yair Marín y Nicolás Dematei (ex Sarmiento de Junín); Pablo Palacio, Santiago Úbeda y Franco Negri; Daniel Imperiale; Federico Castro y Mauricio Asenjo.

Ayer lograron ganar Ferro, Defensores de Belgrano e Instituto

Con gol anotado por Enzo Díaz a los 23 minutos de la etapa inicial, Ferro Carril Oeste venció como visitante y por 1 a 0 al alicaído Chacarita Juniors, en uno de los encuentros que se jugó ayer por la fecha 19ª de la Primera "B" Nacional.

El elenco ganador terminó con diez jugadores, por la expulsión del zaguero central Matías Mariatti, a los 23 minutos del segundo período.

A su turno, con tres tantos de Pablo Vegetti y otro de Mateo Klimowicz, Instituto de Córdoba goleó ayer como local a Olimpo de Bahía Blanca, en cotejo arbitrado por José Carreras.

Tres goles de Pablo Vegetti llegaron a los 14 y 26 minutos de la etapa inicial y a los 6´ del complemento, mientras que Mateo Klimowicz, armador de juego, concretó el segundo, a los 24´ del primer tiempo.

Por su parte, un buen triunfo logró como local Defensores de Belgrano, 2 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

A los 14 minutos Messintini cambió penal por gol, tras una mano de Alexis Ferrero que el árbitro Yamil Possi sancionó con la pena máxima.

En el complemento el elenco santiagueño siguió sin encontrarle la vuelta al partido y a los 12 minutos, el volante ofensivo, Martín Pérez Guedes, sentenció la historia con un zurdazo cruzado, dejando al equipo "ferroviario" santiagueño fuera de la zona de Reducido.

Cómo continúa

La fecha seguirá hoy lunes con los partidos entre uno de los aspirantes al título, Arsenal de Sarandí, ante Almagro (a las 17.05); Gimnasia de Jujuy y Los Andes jugarán desde la hora 18; Santamarina de Tandil ante Atlético Rafaela a las 20.30; y Agropecuario de Carlos Casares recibirá a Platense, desde las 21.

Mañana, cerrarán la fecha Independiente Rivadavia de Mendoza-Sarmiento de Junín, desde las 21.40, quedando libre Quilmes AC.