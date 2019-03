Estudiantes va por el honor y Gimnasia quiere la salvación

Estudiantes, que busca los tres puntos para ratificar su paternidad ante el adversario de siempre, recibirá a Gimnasia, que debe sumar para aventar definitivamente el riesgo de perder la categoría, en la 160ma. edición del clásico platense, a jugarse hoy por la fecha 22 de la Superliga.

El clásico se jugará en el estadio Ciudad de la Plata, el mismo escenario en donde Estudiantes venció 7 a 0 en la máxima goleada de la historia del clásico (el 16 de octubre de 2006), este domingo a las 17.10, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.

La realidad de los equipos platense es austera, pobre, con apenas 43 puntos entre ambos (el líder Racing suma 51), lejos de todos puesto de copa internacional para el año próximo y con Gimnasia intentando salvarse del descenso.

Estudiantes tiene 21 unidades, un triunfo en las pasadas 11 fechas, el DT Leandro Benítez dando un paso al costado y ahora el regreso de Gabriel Milito, aunque mañana el equipo será dirigido por Pablo Quatrocchi.

El “Pincha” no debe dejar escapar puntos porque en la próxima temporada, en la cual la Superliga continuará decidiendo los cuatro descensos por promedio, deberá hacer una buena campaña para no sufrir con el “fantasma” de la B Nacional.

Gimnasia sufre ese temor por descender en la actulidad. El entrenador Pedro Troglio debió abandonar el cargo, tras perder siete partidos de nueve, y Guillermo Ortíz es el nuevo DT, quien como jugador juego 10 clásicos, ganando 5, empatando 3 y perdiendo apenas 2.

El “Tripero”, con 22 puntos, tiene uno de los seis promedios más bajos pero con un triunfo estaría casi salvado y por eso un triunfo no solo sería una gran alegría por ganarle al “vecino” sino que además lo alejaría de todo peligro de descenso.

En Estudiantes, que viene de perder ante Racing, de Juan Díaz o Facundo Mura saldría el reemplazante de Fernando Evangelista y Juan Gómez por Franco Silvetti; mientras que en Gimnasia el uruguayo Santiago Silva iría por Horacio Tijanovich, pasando el venezolano Jesús Vargas a la zona media.

En el historial, el dominio es de Estudiantes con 57 triunfos contra 45 y 57 empates.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Juan Díaz o Facundo Mura; Manuel Castro, Iván Gómez, Enzo Kalinski y Matías Pellegrini o Nahuel Estevez; Lucas Albertengo y Mariano Pavone. DT: Pablo Quatrocchi.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximilainio Coronel, Gonzalo Piovi y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli y Jesús Vargas; Jan Hurtado y Santiago Silva. DT: Darío Ortíz.

También hoy

Juegan a las 19.20: Huracán - San Martín de Tucumán, Andrés Merlos (TNT Sports). A las 19.20 también Independiente – Aldosivi, Mauro Vigliano (FOX Sports Premium); y a las 21.30 Atlético Tucumán – River, Diego Abal (FOX Sports Premium).

Mañana, a las 19, Tigre – Unión, Pablo Echavarría (FOX Sports Premium). 21.10: Defensa y Justicia – Banfield, Fernando Rapallini (TNT Sports); y en el mismo horario Argentinos Juniors – Vélez, Patricio Loustau (FOX Sports Premium).