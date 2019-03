Iván Delfino probó variantes entre los titulares que jugarán en Mendoza

El plantel profesional de Sarmiento realizó ayer un extenso ensayo de fútbol en el Estadio "Eva Perón", donde el entrenador Iván Delfino probó algunas variantes en el equipo titular que el martes visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el encuentro válido por la fecha 19 de la B Nacional, que comenzará a las 21.40 y que será arbitrado por Lucas Novelli.

Entre las principales novedades ayer quedó confirmado que Wilfredo Olivera no llegará en condiciones físicas como consecuencia de una fuerte dolencia en el muslo de su pierna derecha, lesión que lo marginó de los minutos finales en el duelo ante Deportivo Morón. Su lugar en la defensa será ocupado por el juvenil Ariel Kippes.

La otra variante será en la zona media pero aún no está confirmada. Allí, el DT del Verde tendrá que resolver al reemplazante de Leonardo Villalba quien estará afuera por haber llegado al límite de las cinco amarillas. En el ensayo de ayer, Delfino metió a Sebastian Penco en la delantera y bajó a Nicolás Orsini para juegue en la línea de volantes por el andarivel derecho.

De esta manera, un once probable para viajar a Mendoza, sería con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Orsini, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Penco y Nicolás Miracco. En la práctica de hoy, prevista para las 17, Delfino ratificará esos once o quizás pruebe alguna otra variante.

En cuanto al rival de Sarmiento, la práctica matutina de ayer viernes arrojó una mala noticia para Independiente Rivadavia: se lesionó Rodrigo Colombo. El defensor sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará fuera de las canchas, al menos, por tres semanas.

Con este panorama, el DT Gabriel Gómez deberá realizar un cambio obligado y el lugar de Colombo lo ocupará Yair Marín. La otra modificación será el ingreso de Federico Castro, que cumplió su fecha de suspensión, por Luciano Sánchez.

Marín ocupará un lugar en la zaga central junto a Zules Caicedo. (Foto Prensa CSIR). En limpio, el once para recibir a Sarmiento será: Cristian Aracena; Julián Navas, Jorge Zules Caicedo, Marín, Nicolás Dematei; Pablo Palacio, Santiago Úbeda, Franco Negri; Daniel Imperiale; Castro y Mauricio Asenjo.

Dálmine ganó y se metió en el reducido

Villa Dálmine derrotó ayer a Gimnasia de Mendoza por 2 a 0, en el inicio de la 19na fecha de la Primera B Nacional, y quedó bien posicionado para el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Mariano Miño (28m.St) y Federico Recalde (51m.St) marcaron los goles del partido, jugado en Campana.

Villa Dálmine terminó con 10 jugadores por la expulsión por doble amonestación de Fernando Alarcón (14m.St) y los mendocinos con nueve por las rojas directas de Patricio Cucchi (30m.St) y Lucas Fernández (51m.St) a instancias del árbitro Luis Lobo Medina.

Por su parte Brown de Adrogué superó como visitante a Deportivo Morón 1 a 0. Lucas Campana (9m.St) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, la ciudad del oeste del conurbano bonaerense.

En tanto que Temperley y Guillermo Brown de Puerto Madryn igualaron sin goles en la localidad bonaerense de Turdera.

La fecha seguirá hoy con Defensores de Belgrano-Central Córdoba de Santiago del Estero (a las 17), Chacarita-Ferro, Instituto-Olimpo (ambos a las 19) y Mitre de Santiago del Estero-Nueva Chicago (a las 21).

Mañana lunes jugarán Arsenal-Almagro (17.05), Gimnasia de Jujuy-Los Andes (18), Santamarina de Tandil-Atlético Rafaela (20.30) y Agropecuario de Carlos Casares-Platense (21.05).

El martes, lo ya dicho, cerrarán Independiente Rivadavia de Mendoza-Sarmiento de Junín (21.40). Quedará libre Quilmes.