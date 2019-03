Villa Belgrano: "Estamos haciendo un gran esfuerzo"

Al igual que la mayoría de los clubes de Junín, Villa Belgrano no está atravesando por un buen momento económico. Así lo confirmó a este diario el presidente de la institución, Diego Yacullo, quien además dio detalles de las actividades deportivas e institucionales que se vienen realizando.

- ¿Cuál es la situación de Villa hoy?

- Arrancando con lo deportivo, como todos sabemos Villa es un club básicamente de fútbol y lógicamente que armar un plantel tiene un costo importante. Podemos armar un plantel competitivo pero si eso ocurre generalmente es en gran parte al esfuerzo de los jugadores que quizás ceden de ganar unos pesos. De todas maneras, para el apertura y el clausura de este año creo que se va a hacer muy difícil retener a los jugadores porque en las ligas de la zona hay un poco más de dinero que acá.

- Lo económico siempre termina influyendo en lo deportivo.

- A veces hemos podido armar planteles competitivos sin demasiados costos, pero si uno necesita o requiere de jugadores de jerarquía, lógicamente hay que hacer un esfuerzo económico para contratarlos. El tema hoy es que han aumentado muchísimo otros costos, entonces al momento de hacer el balance general nos damos cuenta de que el dinero no alcanza para todo. Y creo que esta situación va a ir empeorando.

- ¿Cuáles son esos costos?

- Bueno, en el torneo Regional que nosotros estamos jugando hemos pagado por 18 efectivos policiales unos 20 mil pesos. Después en todo esto también hay desprolijidades, cuestiones que cuestan entender: hace dos meses jugamos con Rivadavia de Lincoln por el nocturno y en el operativo había ocho policiales, volvimos a jugar hace poco y nos exigieron 18. Pareciera que no hay criterio, pero bueno, más allá de eso, sinceramente, no sabemos cómo vamos a arrancar este año. Los dirigentes de todos los clubes vamos a tener que tener una charla muy seria, porque se viene un torneo que va a ser muy duro desde lo económico.

- ¿Qué balance haces del Torneo Nocturno 2018-2019?

- Falta sentarse y hacer un balance serio, pero me anticipo a decir que desde lo económico ha sido uno de los peores de los últimos diez años. En otros momentos, por ejemplo, en una final de perdedores había muchísima gente y hoy no se notó un partido de esa instancia con uno de la fase de grupo. No sé si hubo un club que haya salvado los gastos. Y cuando me refiero a los gastos quiero decir entre 20 mil y 25 mil pesos. Ese monto incluye entre ocho y diez efectivos policiales, los árbitros y los gastos que requiere el hecho de abrir la cancha. Esto sería en un partido normal, no en un clásico. Para que te des una idea, una pelota de fútbol hoy cuesta entre 1500 y 2000 pesos. Por eso te repito que nos vamos a tener que juntar con todos los dirigentes y la gente de la liga para ver qué hacemos porque se viene un año muy duro.

- ¿Cómo hace Villa para estar compitiendo en el Regional?

- Hacemos un esfuerzo tremendo, un esfuerzo extra. Por suerte tenemos un grupo que trabaja seriamente por el club, también hay un grupo de socios muy sólido y con mucho empuje, nos venimos manteniendo. Villa es un club de fútbol con historia y estar compitiendo en un torneo federal es para nosotros casi una obligación. Como dije anteriormente, para jugar este torneo estamos haciendo un gran esfuerzo. Junín es una ciudad con muchos clubes y con muchos deportistas, entonces, a la hora de buscar una publicidad, por ejemplo, el comerciante o empresario ya tiene un auspicio en algún lado. Se nos hace muy difícil conseguir los recursos, pero bueno, estamos de pie y siempre tratando de avanzar.

- Más allá de los problemas económicos, Villa ha podido concretar varias obras.

- La comisión directiva que me toca presidir se propuso desde el inicio realizar una renovación en el club desde lo edilicio. Desde el comienzo nos propusimos renovar la infraestructura y por suerte hemos podido avanzar bastante. Más allá de lo que hemos hecho, hoy tenemos en marcha tres obras en el club y además tenemos varias más en carpeta. Por ejemplo, ahora en abril, cuando realicemos la asamblea vamos a estar presentando una obra muy importante como lo es la nueva fachada que se construirá sobre la avenida Libertad. Una obra que pretendemos le dé una mejor imagen al club en su campo de deportes.

- Podrías recordarnos las obras que están en marcha.

- La obra de renovación de los vestuarios, que se inicio con el cambio de cañerías y cloacas; y ahora estamos trabajando en los baños de los vestuarios. En esta parte también se incluyen trabajos en el túnel. Lógicamente trabajar en los vestuarios tiene sus complicaciones porque estamos en plena competencia, pero de todos modos estamos avanzando. Después se está haciendo un nuevo acceso sobre avenida Libertad y también estamos construyendo un vestuario con baños para el sector de las canchas sintéticas.

- ¿Cómo se viene trabajando con los socios?

- Arrancamos con una buena campaña de socios y hoy estamos con un núcleo genuino de unos 340 socios. Son socios que tenemos muy presentes, que sabemos que son hinchas de Villa y que tienen un gran compromiso con el club. Nos propusimos mantener ese grupo de socios y en algún punto ellos siguen estando porque ven que lo que aportan se invierte en el club. También tratamos de aportarle al socio servicios que no son habituales. Hay un listado de descuentos importantes pero sabemos que nos falta generar mucho más.

- ¿Hay un proyecto para reactivar el básquet?

- Hace un tiempo tuvimos una reunión con un grupo de ex jugadores que querían reactivar este deporte y volver al básquet federado. Lo evaluamos en comisión y consideramos que no es el momento, que tenemos que esperar. La idea está pero nos gustaría arrancar con más convicciones, no queremos participar un campeonato y listo; nos gustaría armar un proyecto más a largo plazo, que comience con una primera división pero que luego siga con divisiones inferiores y con las comodidades que los deportistas necesitan. Hoy, el espacio que podríamos destinarle está alquilado y el contrato finaliza en un año y medio. Una vez que finalice ese contrato habrá que analizar las obras que se tienen que realizar para reacondicionar el lugar. Lógicamente nos gustaría que Villa vuelva al básquet pero hoy lo vemos inviable.