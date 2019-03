Belgrano y Patronato se enfrentan en un partido crucial por el descenso

Belgrano de Córdoba, uno de los cuatro equipos que están perdiendo la categoría, recibirá a Patronato, comprometido aunque por el momento fuera de la zona de descenso, en uno de los dos partidos que darán comienzo hoy a la fecha 22 de la Superliga.

El "Pirata" cordobés será local a partir de las 21.10 con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisación de la señal TNT Sports.

Belgrano tiene 18 puntos en la Superliga, y un promedio que por el momento lo condena junto a Tigre y los dos San Martín, el de San Juan y el de Tucumán, mientras que Patronato (20) salió de ese grupo merced a la victoria de la fecha pasada sobre Huracán por 1-0 con gol del ex Boca Federico Bravo.

El equipo cordobés tiene serios problemas ofensivos y arrastra una serie de seis empates consecutivos, cinco de ellos cero a cero. De no ganarle a Patronato el descenso de categoría será una posibilidad concreta, según lo admitió el entrenador Diego Osella.

"Es la última gran oportunidad. No se puede seguir empatando y menos perdiendo. Hay que empezar a ganar y más sobre un rival directo", expresó el entrenador, quien hará una sola modificación, el ingreso en el mediocampo de Gabriel Gudiño por Juan Brunetta, en relación al equipo que jugó la semana pasada en Rosario frente a Central.

Los entrerrianos, algo más aliviados cuando restan cuatro partidos para el final del torneo, están con el ánimo alto luego de haber vencido a Huracán y es probable que el entrenador Mario Sciaqua repita el equipo, pese a que duda entre mantener en los laterales a Matías Escudero y Bruno Uribarri, o incluir a Lautaro Geminiani y Nicolás Pantaleone.

El breve historial de ambos en la máxima categoría es de tres partidos, con un triunfo de los entrerrianos y dos empates.

Probables formaciones

Belgrano de Córdoba: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Federico Lértora; Maximiliano Lugo, Marcelo Meli, Gabril Gudiño y Mauricio Cuero; Diego Mendoza. DT: Diego Osella.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani o Matías Escudero, Dylan Gissi, Renzo Vera y Nicolás Pantaleone o Bruno Urribarri; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Federico Bravo y Gabriel Carabajal; Germán Berterame y Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciaqua.

Los detalles de la fecha 22

El árbitro Jorge Baliño fue sorteado para dirigir el duelo del líder de la Superliga, Racing Club, ante Colón de Santa Fe, mientras que Facundo Tello y Germán Delfino estarán en los clásicos Boca-San Lorenzo y Estudiantes- Gimnasia y Esgrima La Plata, respectivamente.

El sorteo que se realizó en el predio de AFA en Ezeiza determinó que Baliño será el árbitro de Colón-Racing del sábado, mientras que Tello y Delfino estarán en los clásicos del domingo, el primero en La Bombonera y el otro en el estadio Ciudad de La Plata.

A continuación, la programación y los árbitros para la 22da fecha de la Superliga:

Hoy

19: Lanús - San Martín de San Juan (FOX Sports Premium). Árbitro: Silvio Trucco. 21.10: Belgrano – Patronato (TNT Sports). Árbitro: Néstor Pitana.

Mañana

17.10: Godoy Cruz - Rosario Central (TNT Sports). Árbitro: Hernán Mastrángelo. 17.10: Newell's - Talleres (FOX Sports Premium). Árbitro: Nicolás Lamolina. 19.20: Colón – Racing (FOX Sports Premium). Árbitro: Jorge Baliño. 21.30: Boca - San Lorenzo (TNT Sports). Árbitro: Facundo Tello.

Domingo 10

17.10: Estudiantes - Gimnasia (TNT Sports). Árbitro: Germán Delfino. 19.20: Huracán - San Martín de Tucumán (TNT Sports). Árbitro: Andrés Merlos. 19.20: Independiente – Aldosivi (FOX Sports Premium). Árbitro: Mauro Vigliano. 21.30: Atlético Tucumán – River (FOX Sports Premium). Árbitro: Diego Abal.

Lunes 11

19.00: Tigre – Unión (FOX Sports Premium). Árbitro: Pablo Echavarría. 21.10: Defensa y Justicia – Banfield (TNT Sports) Árbitro: Fernando Rapallini. 21.10: Argentinos Juniors – Vélez (FOX Sports Premium). Árbitro: Patricio Loustau.