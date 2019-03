River Plate ya piensa en Atlético Tucumán

El plantel de River Plate regresó a Buenos Aires luego de igualar 1-1 ante Alianza Lima, en el debut de la Copa Libertadores 2019, y desde hoy preparará el partido de la Superliga frente a Atlético Tucumán, al que intentará arrebatarle el cuarto puesto en la tabla.

El equipo de Marcelo Gallardo se entrenará hoy por la mañana en el predio de Ezeiza de cara al viaje a Tucumán del sábado para jugar un partido clave ante el Decano, en busca de una plaza para la Libertadores del 2020.

River, que suma 36 unidades, está a 3 puntos de su rival tucumano en la tabla de posiciones y de vencerlo se ubicará como el cuarto clasificado para la competición continental detrás de Racing, Defensa y Justicia y Boca.

Por otro lado, River volverá a jugar por la actual Libertadores el miércoles que viene ante Palestino de local y al domingo siguiente frente a Independiente, por lo tanto el entrenador va a continuar con la rotación de jugadores tal como sucedió en los últimos dos partidos.

Por eso mismo, el equipo titular que igualó sobre la hora ante Alianza sufriría las modificaciones de Bruno Zuculini por Leonardo Ponzio, en tanto que podrían descansar además Enzo Pérez e Ignacio Fernández quienes jugaron 90 minutos en Perú tras varias semanas de ausencia por lesiones musculares.

Tampoco estará el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, incorporado de urgencia tras la lesión de Milton Casco (fractura de clavícula) y que solo puede estar en los partidos internacionales del “Millonario”.

Las alternativas para volver a ser titulares ante Atlético Tucumán son las de Robert Rojas, Camilo Mayada, Cristian Ferreira, Nicolás de la Cruz y Matías Suárez, entre otros jugadores que va a evaluar Gallardo entre hoy y mañana cuando realice los trabajos tácticos.

Luego del partido ante Independiente del domingo 17 de marzo, cuando se termine la seguidilla de los 5 partidos en 15 días, el plantel de River va a tener descanso ya que vuelve a jugar recién el 31 de este mes ante Talleres en Córdoba pues hay fecha FIFA y se reprogramó para la primera semana de abril el enfrentamiento ante Internacional en Porto Alegre.

Para esas fechas de cierre de la Superliga en abril, el cuerpo técnico de River tiene pensado hacer algunas pruebas con el volante Exequiel Palacios, que se recupera de una micro fisura en el peroné de la pierna derecha, con la idea de que llegue al ciento por ciento para las finales de la Recopa Sudamericana, en mayo, frente a Paranaense de Brasil.

Cristian Ferreira, autor del gol del empate en Perú, hizo hoy un balance del choque con Alianza: “Me tenía confianza para pegarle al arco y por suerte entró y empatamos. Matías (Biscay) me había dicho que encarara”.

En cuanto al momento del disparo en el minuto final del partido, el volante cordobés de 21 años que sólo tiene 16 partidos oficiales destacó: “Enzo (Pérez) me dijo que lo pateara. La pelota la acomodó Nacho (Fernández), pero le pegué y se me dio el gol, me puso muy contento por el equipo”.

“Estoy disfrutando con humildad y sabiendo que hay que seguir trabajando por el equipo y aprovechando los momentos”, cerró.