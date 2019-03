Boca Jrs.empató en la altura de Bolivia, ante Jorge Wilstermann

Aquella espina clavada de hace apenas algunos meses atrás todavía persiste y pone la vara alta. Boca sabe que en esta nueva edición de la Copa Libertadores tendrá una presión extra entre la obligación histórica y los sucesos recientes y ayer en la altura de Bolivia, en su primera parada en este nuevo desafío continental, debutó en la fase de grupos ante el Jorge Wilstermann en el estadio "Félix Capriles" de Cochabamba, ubicado a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Con mucho esfuerzo, el conjunto auriazul rescató un empate sin goles, que bien pudo perder y también ganar, con un par de chances claras sobre el final. Gustavo Alfaro planificó un partido de largo aliento, algo que quedó claro en la elección de los intérpretes dentro del planteo: Almendra, Marcone, Reynoso; jugadores de tenencia, para retener la posesión con cadencia y no exigir los pulmones en la altura.

Wilstermann no salió a acosar a Boca, pero sí intentó aprovechar su mejor adaptación a la altura buscando a los mediocampistas por afuera para que lastimaran en velocidad, a espaldas de los laterales. Pero sin agresividad, ni cambio de ritmo. Apenas si inquietó con alguna pelota cruzada.

Los avances con el balón al piso del xeneize encontraron espacios a los 19 minutos, cuando Almendra llegó al área y Silva lo pisó. Era penal, pero el árbitro Julio Bascuñán lo omitió.

A la visita le costó encontrarse, jugó midiendo las fuerzas, dejando la sensación permanente de que, si se animara, puede golpear. Recién en los últimos minutos de la primera parte, el local empujó con mayor continuidad, porque el elenco argentino sintió el esfuerzo invertido y porque "Pochi" Chávez asumió la conducción, como también hizo Carlos Tevez en Boca.

En el complemento, la más clara del local fue a los 22´, cuando tras un desborde de Chávez por derecha, el centro fue cabeceado al gol porGaucho, salvó en la línea Buffarini y en el rebote, el que evitó el gol tras un cabezazo fue el arquero Esteban Andrada, mandando el balón al córner.

Un minuto más tarde, tuvo una buena opción Nahitan Nández pero remató débil y desviado, de zurda.

Los locales tuvieron otro par con shots de Cristian"Pochi" Chávez y Serginho y Boca con un desborde de Reynoso que no pudieron concretar sus compañeros, llegando el pitazo final del chileno Bascuñán con un 0 a 0 que no dejó conformes ni a los locales ni a los argentinos.

Cabe destacar que esta edición de la Libertadores cuenta con un calendario comprimido y por eso este Grupo G tendrá su segunda fecha la próxima semana con los duelos entre Boca vs. Deportes Tolima (martes 12 de marzo) y Atlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann (jueves 14 de marzo).