San Lorenzo debutó en la Copa, sin goles, en la visita a Melgar

San Lorenzo, de opaco presente en la Superliga del fútbol argentino, donde marcha último con 12 partidos sin ganar, empató anoche sin goles y de visitante ante Melgar de Perú, por la primera fecha del Grupo "F" de la Copa Libertadores de América, que también integran Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil, quienes semiden hoy a las 21.30 en Barranquilla (C).

Arrancó mejor San Lorenzo, con la tenencia de la pelota y buen manejo por parte de Román Martínez, Gonzalo Castellani y Rubén Botta.

Se aproximó el "Ciclón" con un buen centro del lateral izquierdo Damián Pérez que no encontró receptor y con Nicolás Blandi, que recibió de Castellani y perdió ante el oportuno cierre de Nicolás Freitas.

Al promediar la etapa el equipo dirigido por Jorge Pautasso -ex ayudante de campo de Gerardo Martino en la selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la selección argentina entre 2014 y 2016- respondió con un remate de Alexis Arias que dio en la parte derecha externa de la red y con otro del santafesino Bernardo Cuesta, shot apenas desviado.

En el segundo tiempo Melgar jugó algo más adelantado y a San Lorenzo parecieron comenzarle a pesar los 2.335 metros de altura de Arequipa.

No obstante, el conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo buenos pasajes en el campo contrario a través de un par de desbordes del ingresado Andrés Rentería -que luego debió salir lesionado- y un remate alto de Héctor Fértoli.

Y sobre el final Román Martínez cedió muy bien a Marcelo Herrera, cuyo centro no pudo ser conectado por el "Príncipe" Nicolás Reniero.