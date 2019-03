El Verde sigue arriba y le quedan seis finales para seguir soñando

El Campeonato de la B Nacional sigue en su cuenta regresiva. En una definición apasionante, Sarmiento es único puntero y le quedan seis finales para soñar con el regreso a la Superliga Argentina.

Tras el empate de local ante Deportivo Morón por 1 a 1, al conjunto que dirige Iván Delfino le quedan seis partidos. El primero de ellos será el martes, a las 21.40 en Mendoza y frente a Independiente Rivadavia (fecha 19). Luego recibirá a Quilmes (20), después quedará libre (21) y en el regreso visitará a Brown de Adrogué (22). El paso siguiente será recibir a Ferro (23) en el "Eva Perón", luego visitará a Nueva Chicago (24) y el último partido será en nuestra ciudad ante Brown de Puerto Madryn.

Desde lo deportivo, la igualdad ante el "Gallito" dejó un sabor amargo porque Sarmiento se perdió la oportunidad de seguir con la ventaja de cuatro puntos ante Nueva Chicago, su seguidor inmediato. Con el empate del Verde ante Morón y la victoria del "Torito" de Mataderos ante Temperley, el conjunto de Delfino sigue liderando con 37 unidades y lo sigue Chicago con 35.

Más allá de que el partido ante Morón no fue del todo bueno, el conjunto de nuestra ciudad tuvo muchas llegadas de gol y logró un empate cuando perdía 1 a 0. En el regreso a los entrenamientos, habrá que ver el grado de la lesión que sufrió el defensor Wilfredo Olivera (salió ante Morón) y tendrá que resolver el reemplazante de Leonardo Villalba quien llegó al límite de las cinco amarillas. Este primer entrenamiento de la semana está previsto para hoy.

Partidos de la fecha 19

Sábado 9

A las 17 habrá tres partidos, Deportivo Morón vs. Brown (A), Temperley vs. Brown (PM) y Villa Dálmine vs. Gimnasia (M).

Domingo 10

A las 17: Defensores de Belgrano vs. Central Cba (SdE), a las 19: Chacarita vs. Ferro e Instituto vs. Olimpo y a las 21 juegan Mitre (SdE) vs. Nueva Chicago.

Lunes 11

17.05: Arsenal vs. Almagro, 18: Gimnasia (J) vs. Los Andes, 20.30: Santamarina vs. Atlético Rafaela y 21.05: Agropecuario vs. Platense.

Martes 12

21.40: Ind Rivadavia vs. Sarmiento (J).

Libre: Quilmes.