Defensa y Justicia venció a Aldosivi para no perderle pisada a Racing

Defensa y Justicia derrotó ayer 1 a 0 como visitante a Aldosivi en la ciudad de Mar del Plata, y con este trabajado triunfo consiguió mantenerse a tres puntos de Racing, único puntero de la Superliga del fútbol argentino, con quien deberá medirse en la última fecha.

El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Silvio Trucco, y marcó el cierre de la 21ra. fecha.

El único gol del partido fue convertido de tiro libre a los 34 minutos del segundo tiempo, por Matías Rojas.

Con este resultado, el conjunto de Florencia Varela alcanzó los 48 puntos, tres menos que Racing, mientras que Aldosivi quedó en la 12da. posición con 29 unidades, y no logró su objetivo de volver a meterse en el pelotón de aquellos que disputarán la Copa Sudamericana 2020.

Los dos salieron a buscar el partido con intensidad desde el arranque, y aunque Defensa apeló a su habitual circulación de balón para imponer condiciones, la presión alta del local lo incomodó desde el inicio.

Aldosivi esperó bien parado, y de a poco comenzaron a dibujarse sobre el terreno los duelos entre el delantero del "Tiburón" Alan Ruiz y el central Alexander Barboza, y entre Ciru Rius y Lucas Villalba en la banda derecha del ataque del conjunto de Florencia Varela.

Domingo Blanco empezó a encontrar espacios en la mitad de la cancha, y fue el primero en patear al arco de Luciano Pocrnjic, con un remate de media distancia que salió por arriba del travesaño a los 8m.

Aldosivi respondió dos minutos después con una notable apilada por derecha de Matías Pisano, que habilitó Ruiz, pero el delantero cerró la jugada con un remate de frente al arco desde la medialuna, y encontró a Ezequiel Unsaín bien parado.

En un partido con buen juego por parte de ambos equipos y buen ritmo, los once de Sebastián Beccacece supieron explotar la banda izquierda, y una proyección de Rafael Delgado terminó con un potente remate de zurda, que Pocrnjic envió al corner en el primer palo a los 13m.

La más clara de la primera mitad, de todos modos, fue para el local a los 25m, a partir de una jugada preparada: Pisano cruzó de zurda un tiro libre desde la derecha, Nahuel Yeri cabeceó el balón con todo Defensa a contrapié, y un segundo cabezazo, de Leonel Galeano, fue desviado sobre la línea por el arquero visitante.

El cierre de la primera mitad encontró al equipo de Gustavo Álvarez mejor parado, con Pisano como carta creativa, frente a un paciente Defensa y Justicia que no perdió la concentración y el orden táctico.

Aldosivi sostuvo la presión alta en el arranque del complemento, con Ruiz retrasado uno metros, pero la primera situación de peligro fue para el visitante a los 5m. y fue clarísima: Martínez superó a Yeri por izquierda y envió centro bajo al área chica, que Rius se llevó por delante sin poder controlar a menos de un metro de la línea, de frente al arco.

Defensa impuso su juego y su ritmo casi todo el complemento a partir de ese ataque, y exigió a Pocrnjic con un cabezazo en el primer palo de Fernando Márquez a los 9m.

Cuando más dificultades tenía para recuperar la pelota, Aldosivi se quedó sin su jugador más explosivo, Pisano, que debió ser reemplazado por Franco Pérez por una molestia muscular.

Con el local replegado y con poca movilidad, el escolta del campeonato fue en busca del triunfo, y aprovechó una chance inmejorable con un tiro libre casi en la puerta del área: el ejecutor fue Matías Rojas, quien remató de zurda sobre la barrera y marcó el gol de la victoria a los 34.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Independiente en Avellaneda, mientras que Defensa será local ante Banfield.