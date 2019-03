Sarmiento ensayó fútbol con el equipo titular que recibirá a Morón

Ayer fue un día clave para Sarmiento. En el ensayo de fútbol realizado por la tarde en el Estadio “Eva Perón”, el entrenador Iván Delfino probó los titulares que mañana recibirán a Deportivo Morón en el partido correspondiente a la fecha 18 del Campeonato de la B Nacional. El choque arrancará a las 21.05 y será arbitrado por Julio Barraza.

Entre las principales novedades, ayer se confirmó que Guillermo Farré será baja por lesión y que en el doble cinco jugarán Sergio Quiroga y Franco Leys. En el caso de Farré, el volante sufrió un golpe frente a Chacarita que lo marginó de los entrenamientos realizados durante la semana y por eso Delfino prefirió reservarlo.

De esta manera, el once titular del líder del torneo será con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

El plantel profesional se entrenará hoy a la mañana por última vez y tras la jornada el DT dará la lista oficial de los jugadores que quedarán concentrados.

Los resultados de la fecha 18

El viernes, en el inicio de la fecha 18, Almagro y Agropecuario igualaron 1 a 1; Atlético Rafaela superó 2 a 1 a Gimnasia (J); y Central Cba (SdE) empató 1 a 1 frente a Arsenal.

Ayer: Los Andes 1 - 1 Defensores de Belgrano, Brown (A) 3 - 0 Chacarita y Quilmes 2 - 2 Independiente Rivadavia de Mendoza.

Hoy, a las 17, Olimpo vs. Santamarina y Brown (PM) vs. Instituto. A las 17.05: Nueva Chicago vs. Temperley. 18: Ferro vs. Mitre (SdE); y 19: Platense vs. Villa Dálmine.

El lunes, a las 21.05, cierran Sarmiento (J) vs. Deportivo Morón. Libre: Gimnasia (M).

Posiciones

Sarmiento (J), 36 puntos; Arsenal, 33; Nueva Chicago, 32; Independiente Rivadavia (M) y Mitre (SdE), 27; Villa Dálmine, Brown (A), Central Córdoba (SdE), Agropecuario y Gimnasia (M), 26; Platense, 24; Temperley, Defensores de Belgrano y Almagro, 23; Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 22; Deportivo Morón, 19; Santamarina y Ferro, 18; Quilmes, 17; Olimpo e Instituto, 16; Chacarita, 13; Brown (PM), 12 y Los Andes, 10.