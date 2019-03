River Plate, con bajas por lesiones, recibe a Newell´s para aumentar su sueño copero

River Plate, que en la semana sufrió bajas significativas por lesiones en su plantel, buscará esa noche dar otro paso adelante en su sueño por el ingreso a la próxima Copa Libertadores cuando reciba a Newell's Old Boys por la fecha 21ª de la Superliga Argentina de fútbol.

El partido se disputará en el estadio "Monumental" a partir de las 21.30, será controlado por Darío Herrera y transmitido por TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo ya superó la "resaca" tras la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid y ese repunte futbolístico lo encuentra quinto en la Superliga y expectante de cara a la clasificación para el torneo más codiciado de América.

River asume el compromiso ante Newell's como una gran oportunidad de fortalecer su objetivo, teniendo en cuenta que la próxima fecha visitará a Atlético Tucumán, el club que habita la cuarta y última plaza disponible para la Copa Libertadores 2020 y acarrea una ventaja de tres puntos sobre el "millonario".

Más allá de haber recuperado su esencia, River padece una serie de lesiones que provocaron la ausencia de pilares en el funcionamiento del equipo.

Para empezar, Gallardo no contará con su figura máxima, el colombiano Juan Fernando Quintero, quien viajó a su país por el fallecimiento de su abuelo, y tampoco con Milton Casco (fractura de la clavícula derecha) e Ignacio Fernández (distensión muscular). Ellos se sumaron a Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, quienes continúan recuperándose.

El "Muñeco" no confirmó la alineación, pero dispondría de los ingresos de Enzo Pérez (restablecido de una lesión muscular), Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez, bajo el sistema 3-4-3, en lugar de Leonardo Ponzio, Fernández, Casco y Quintero.

La lista de concentrados incluyen al delantero Ignacio Scocco, quien estuvo en duda por una nueva molestia muscular, y al volante juvenil Jorge Carrascal, el "Neymar colombiano", uno de los refuerzos para la temporada, citado por primera vez.

Por su parte, Newell's arribará a Núñez sin su símbolo, el volante Maximiliano Rodríguez, quien padece una distensión en el bíceps femoral izquierdo.

El entrenador del conjunto rosarino, Héctor Bidoglio, no definió aún su reemplazante entre Víctor Figueroa y Joaquín Torres. A su vez, aguardará por la recuperación física del central Fabricio Fontanini, de lo contrario jugará Juan Pablo Freytes.

El club rosarino, a cinco puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana, tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir contratiempos en la tabla de promedios.

El historial marca una ventaja marcada para River Plate con 73 triunfos y 42 derrotas. Empataron en 41 oportunidades. En tanto, Newell's ganó los tres últimos compromisos, dos de ellos en el "Monumental".

Clásico cuyano y los protagonistas

San Martín de San Juan, en la pelea por no descender, y Godoy Cruz de Mendoza, que busca meterse en la zona de clasificación a las copas, protagonizarán hoy una nueva edición del clásico cuyano, tambien por la fecha 21ª de la Superliga.

El partido se jugará desde las 19.20 en el estadio "Hilario Sánchez" de San Martín y contará con el arbitraje de Patricio Loustau.

El conjunto sanjuanino necesita la victoria para tomar algo de aire en la zona roja del descenso: tiene un promedio de 1.103 y está apenas por arriba de los cuatro puestos que perderán la categoría.

Godoy Cruz, bajo el interinato de Daniel Oldrá luego del despido de Marcelo Gómez (tras apenas seis encuentros), suma 26 y está a tiro de la zona Sudamericana. Mientras tanto programa su debut en la Libertadores de este año, el martes que viene como local desde las 19.15 ante Olimpia de Paraguay, por el Grupo C.

Para ese compromiso ya estará Lucas Bernardi, que volverá a la conducción técnica del "Tomba".

En Primera jugaron 11 veces y la estadística la lidera el "Tomba" con seis triunfos, dos derrotas y tres empates.

Las probables formaciones en ambos cotejos, serían éstas:

RIVER PLATE: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Camilo Mayada, Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz; Matías Suárez; Rafael Borré y Lucas Pratto. D.T.: Marcelo Gallardo.

NEWELL´S: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini o Juan Pablo Freytes y Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue; Victor Figueroa o Joaquín Torres, Mauro Formica y Cristian Insaurralde; y Alexis Rodríguez. D.T.: Héctor Bidoglio.