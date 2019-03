Farré o Quiroga, la duda en el Verde para recibir al "Gallo"

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, tiene casi todo listo para recibir este lunes a Deportivo Morón, en el partido correspondiente a la fecha 18 del Campeonato de la B Nacional. El Verde y el Gallo jugarán en el Estadio "Eva Perón", desde las 21.05 y con el arbitraje de Julio Barraza.

De cara a este choque, la presencia del volante Guillermo Farré está en duda ya que el experimentado mediocampista viene sufriendo una dolencia como consecuencia de un golpe que lo marginó de los entrenamientos realizados durante la semana. En el caso de que el "5" no llegue su lugar en la zona media sería ocupado por Sergio Quiroga.





De esta manera, el once titular del líder del torneo sería con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Farré o Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Ayer, en el inicio de la fecha 18, Almagro y Agropecuario empataron 1 a 1; Atlético Rafaela le ganó 2 a 1 a Gimnasia (J); y Central Cba (SdE) empató 1 a 1 frente a Arsenal.

Hoy juega, a las 17, Brown (A) vs. Chacarita y en el mismo horario se miden Los Andes vs. Def. de Belgrano. A las 19.05: Quilmes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Mañana, a las 17, Olimpo vs. Santamarina y Brown (PM) vs. Instituto. A las 17.05: Nueva Chicago vs. Temperley. 18: Ferro vs. Mitre (SdE); y 19: Platense vs. Villa Dálmine.

El lunes, a las 21.05, cierran Sarmiento (J) vs. Deportivo Morón. Libre: Gimnasia (M).