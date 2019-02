Talleres no pudo con Palestino, que va a ser rival de River Plate

Talleres, de Córdoba perdió anoche como visitante ante Palestino, de Chile 2 a 1, en el partido de vuelta de la fase previa 3 de la Copa Libertadores, y quedó eliminado tras la igualdad 2 a 2 en la ida.

Palestino accedió al Grupo A junto al actual campeón River Plate, el brasileño Inter, de Porto Alegre y Alianza Lima, de Perú.

El colombiano Dayro Moreno (20m.Pt) abrió el marcador para Talleres y Palestino lo dio vuelta con goles de Luis Jiménez (26m.St) y Cristóbal Jorquera (45m.St).

El encuentro se desarrolló en el estadio "San Carlos de Apoquindo" y fue arbitrado por el uruguayo Leodán González, que expulsó en el local al argentino Julián Fernández (ex Olimpo y All Boys) por doble amonestación (a los 51´ del complemento).

Talleres tuvo el control de la pelota en los primeros minutos y abrió el marcador tras un desborde por derecha de Tomás Pochettino y el pase hacia adentro para la entrada de Moreno, que definió sin oposición.

Reaccionó Palestino y lo tuvo con Roberto Gutiérrez, pero el remate débil de media vuelta del delantero fue atajado abajo y hacia su derecha por Guido Herrera.

No obstante Talleres contó con otra acción clara, con Moreno de frente al arco y el remate lo contuvo con esfuerzo Ignacio González.

En la segunda mitad la obligación por el resultado adverso llevó a Palestino a volcarse al campo contrario, pero sin ideas.

Inclusive Talleres fue más claro y tuvo una buena chance con Andrés Cubas, con un remate que despejó González con rebote y que luego no pudo capitalizar Sebastián Palacios por no poner firme el pie derecho.

En una jugada aislada Jiménez recibió por el medio del área un pase “filtrado” de Gutiérrez y definió con un tiro bajo para establecer la igualdad.

Y sobre la hora el ingresado Jorquera recibió de Gutiérrez y superó a Herrera con un zurdazo bajo que sentenció la serie.

En Palestino jugaron los también argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; y Lucas Passerini, ex Sarmiento de Junín, Tigre y Quilmes.