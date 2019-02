El Linqueño le ganó a Villa Belgrano y cerró la primera rueda invicto y con puntaje ideal

Cerrando la quinta fecha -última de la primera rueda- de la Zona 2 de la Región Pampeana Norte del certamen Regional Amateur 2019, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anoche, El Linqueño venció en su estadio "Leonardo Costa" a Villa Belgrano, por 3 a 0.

Así, el CAEL que dirige Julio Ramírez se mantiene como líder invicto, con puntaje ideal al finalizar la primera rueda, habiendo quedado cerca de clasificar a la segunda fase del certamen.

Aunque la primera chance neta de gol la tuvo el CAVB, con un cabezazo de Wenceslao Soler que a los 9 minutos atajó en gran reacción el "Mono" César Vallejos, el local se puso en ventaja cinco minutos más tarde, marcado por el ex delantero de Sarmiento de Junín, Gianfranco Ottaviani, quien definió con categoría tras un buen centro de Jonathan Simón.

De allí en más, los locales se mostraron más tranquilos en todas sus líneas, ante un Villa Belgrano que trató de llegar al empate con juego asociado, inquietando en un par de ocasiones al cuidapalos de los albiazules.

Cuando parecía que la etapa inicial se cerraba con mínima ventaja para los anfitriones, a los 43´, tras un borbollón dentro del área visitante, el zaguero central Maximiliano Acosta remató al gol, haciendo estéril el esfuerzo del portero José Villordo.

En e segundo tiempo arrancó mucho mejor Villa, apretando contra su arco al CAEL y teniendo otra buena chance con un cabezazo de Daniel Delgado, que pegó en el travesaño, picó cerca de la línea y no entró de milagro.

Cuando mejor estaba jugando "Villita", el árbitro casarense Lautaro Torres (de mediocre tarea), expulsó a Leandro Milla, a los 12´, y a los 27´, un minuto después de su ingreso por Guillermo Tuso, vio la tarjeta roja Patricio Gordillo.

Dos minutos más tarde, en posición muy dudosa, ya que pareció offside, nuevamente el ex Sarmiento de Junín, Gianfranco Ottaviani, sentenció el pleito, poniendo el 3 a 0 a los 29´.

Recordemos que por esta fecha, Rivadavia de Lincoln goleó el domingo en nuestra ciudad a Jorge Newbery de Junín, 3 a 0 (tantos de Emiliano Perujo -2- y de José Tamburelli), mientras que en Los Toldos, Viamonte FC doblegó 3 a 1 a Colonial de Ferré.

Emanuel Bonamino, Santiago Rodríguez y un autogol de Nazareno Leidi, los tantos del ganador, descontando Adrián Martínez para Colonial.

En cuanto a la próxima fecha, sexta y primera de la segunda rueda, el domingo a las 20 horas jugarán en el estadio de Jorge Newbery de Junín el local y Villa Belgrano; Colonial de Ferré recibirá a Rivadavia de Lincoln, y el miércoles (debido al "CarnavaLincoln" 2019), El Linqueño recibirá a Viamonte FC.